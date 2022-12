Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ken je dit handige alternatief voor krabben van de autoruit al?

Brrr, koud hè! Vannacht vroor het wel tot -10 graden en het KNMI kondigde code geel af vanwege gladheid. Vriezen betekent krabben en dat is nu niet de leukste bezigheid op deze koude ochtend. Maar op social media deelt men veelvuldig een alternatief voor het krabben van de autoruit.

Nederland is inmiddels een heus winters tafereel. Vannacht vroor het namelijk flink, met temperaturen tussen de -4 en -10 graden en het kan behoorlijk glad zijn. Ook gaan sommige natuurijsbanen open en werd er in Friesland al geschaatst op ondiepe wateren.

Mensen delen alternatief voor krabben op social media

En vrieskou betekent ook een bevroren autoruit. Nu is krabben met die temperaturen onder nul op de vroege ochtend niet echt bepaald een gezellige bezigheid. En er gaat op social media een alternatieve oplossing rond.

Want op TikTok, maar ook op Twitter, delen mensen hun ‘lifehack’ voor een bevroren autoruit. Op de video’s die rondgaan gebruiken mensen namelijk geen krabber, maar een zakje voor het ontdooien van de autoruit. In het zakje zit lauwwarm water en daardoor verdwijnt het ijslaagje als ‘sneeuw voor de zon’. Als we de reacties mogen geloven, scheelt het tijd en krijg je geen verkleumde handen. Let wel op dat je niet te warm water gebruikt, door het temperatuurverschil kunnen er anders barsten in de autoruit komen. Het rechtstreeks gieten van warm water op de autoruit wordt dan ook sterk afgeraden.



Goedemorgen allemaal. Geen zin om te krabben? Neem een grote ziplock zak, doe er heet water in (ik gebruik 'oud' water uit de waterkoker wat we gewoonlijk weg spoelen) en ga met de zak over de autoruiten. Bedank me later maar. Fijne dag! — Rosanna de la Croix (@RoosdelaCroix) December 13, 2022



Meer opties voor een bevroren autoruit

Maar er zijn naast dit alternatief ook andere methodes om het krabben te minimaliseren. Zo kun je volgens de ANWB een speciale vriesdeken voor de voorruit aanschaffen en het kan raadzaam zijn om de ruitensproeiervloeistof bij te vullen met een antivries-variant.

Het is overigens verplicht om je autoramen én spiegels ijsvrij te maken. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot 250 euro.