John de Bever eet M&M’s met haarlak bij HLF8: ‘Ik heb er al vijf op!’

Op televisie gaat doorgaans alles goed, maar er zijn ook uitzonderingen. Zo hadden we vorige maand de klimaatactivist die zichzelf aan tafel bij Jinek vastlijmde. Gisteren gebeurde er weer iets opvallends. John de Bever was bij talkshow HLF8 lekker aan het snacken van de M&M’s op tafel. Daar lijkt niks mis mee te zijn, totdat je hoort dat ze bespoten waren met haarlak.

De goedlachse zanger had in eerste instantie niks door. „Ik heb er al vijf op!” zegt John, nádat hij erachter komt.



Wie spuit er nu M&M's in met haarlak? Ik vond ze al zo plakken!… 😂🍫 @Hlf8Live pic.twitter.com/x3pE1THqXz — John de Bever (@JohndeBever) November 29, 2022

John de Bever: ‘Wie doet dat nu?’

Het plakkerige mysterie werd ontrafeld nadat mede-tafelgast journalist Fidan Ekiz vroeg of ze ook een M&M mocht. Toen De Bever haar eentje had aangeboden, greep presentatrice Leonie ter Braak in. „Ze zijn niet om te eten”, legt ze al lachend uit. De Bever kijkt haar stomverbaasd aan.

Kostenbesparing wordt flink ingezet bij de SBS-talkshow, en dat terwijl de waarschijnlijk duurste presentator Johnny de Mol niet meer van de partij is. De oranje M&M’s aan tafel zijn ingespoten met haarlak, zodat ze langer meegaan.

Op dat moment is het voor John al te laat, die vertelt dat hij er al vijf heeft gegeten. „Wie spuit er nu M&M’s in met haarlak? Ik vond ze al zo plakken!” Ter Braak slaat haar hand voor haar mond. Ondanks dat ze geschrokken reageert, kan ze er wel om lachen. Ook politiek verslaggever Sam Hagens, die ook aan tafel zit, kan zijn lach niet meer inhouden.

Rouwen om zijn moeder

Gisteren was het sowieso geen makkelijke dag voor de oud-voetballer. Hij deelde op Instagram dat zijn moeder inmiddels zeven jaar overleden is. „Een moeder vergeet je nooit”, schreef hij erbij. Hij ontving veel lieve reacties van zijn volgers. Het viel hen vooral op dat hij veel op zijn moeder lijkt.