Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemoederen lopen hoog op bij eilandraad Expeditie Robinson: ‘Actie is egoïstisch en wanhopig’

De messen zijn geslepen in Expeditie Robinson. Als een van de deelnemers last krijgt van zijn geweten vanwege het bondje dat hij sloot, wordt hem dat door zijn bondgenoten niet in dank afgenomen. Kijkers zijn verdeeld over de actie.

Deze editie van Expeditie Robinson speelt zich af in het Verre Oosten: Maleisië om precies te zijn. In totaal doen er 21 kandidaten mee aan het programma, waarvan Metro er een paar sprak over hun avontuur.

Emoties lopen hoog op bij eilandraad

Ter anticipatie van de eilandraad bekokstoven de gehaaide Thijs Boermans, Niels Oosthoek, Niek Roozen en Dzifa Kusenuh een plannetje om de sterke Vincent Vianen eruit te werken. Maar dat knaagt klaarblijkelijk aan het geweten van Niek, die goed met Vincent kan opschieten. Hij stelt hem op de hoogte van het plan. „Ik wilde mijn excuses aanbieden dat ik ook op hem ga stemmen”, zegt Niek daarover. „Het was een beetje dom van mij.”

Tijdens de eilandraad onthult Thijs dat hij de plunder heeft ingezet om de immuniteitsmunt van Vincent te kunnen plunderen. Foutje, bedankt, want Vincent had de munt helemaal niet. Maar zijn plan om Vincent eruit te bonjouren werkt wel: hij krijgt de meeste stemmen. Vincent neemt het sportief op. „Ik zal vandaag de 25 mooie dagen die ik heb gehad bij de expeditie niet laten overschaduwen. Want dat is echt fenomenaal, een droom die is uitgekomen. Ik zou het zo nog een keer doen.”

Thijs heeft daarop nog wat complimenten over voor de danser. „Deze coup kan misschien wel heel erg overwhelmend voelen”, zegt hij. „Dit was nooit iets persoonlijks naar jou toe. Als persoon ben je heel sympathiek, behulpzaam en empatisch. Maar in mijn ogen, en waarschijnlijk kan ik voor iedereen spreken, ben je misschien wel de grootste kandidaat om Robinson 2022 te worden. Om die reden hebben wij op jou gestemd. En dat is de enige reden. Hoe je dat opvat is aan jou, maar dat is het schaakspel dat gespeeld wordt.” Vincent begrijpt het helemaal. „Dit is Expeditie Robinson, dit hoort erbij. Dat snap ik volkomen.”

Dan richt Thijs zich tot Niek en slaat hij een hele andere toon aan. „Solidariteit is iets wat vanzelfsprekend is als je een bondgenoot bent in een groep. Zo’n actie als net is niet alleen egoïstisch en wanhopig, maar ik vind het ook hoogst onnodig voor Vinnie, die dat dat nu moet horen, en je bondgenoten die hiernaar moeten luisteren. Dat je het even weet. Kijk maar wat je ermee doet.”

Vincent mag naar afvallerseiland

Tot slot heeft de groep nog wat lovende woorden en afscheidsknuffels over voor Vincent. Bij het weglopen hoor je dat Niek zijn daad wil toelichten, maar Thijs kapt hem af: „Ik hoef het niet te horen, bro.” Als de groep weg is, zegt presentator Rick Brandsteder tegen Vincent: „Ik denk dat ik goed nieuws heb voor de strijder in ons midden, want je kunt nog steeds Robinson 2022 worden. Je gaat naar het afvallerseiland, waar je je terug kunt vechten naar de halve finale.” Dit tot grote blijdschap van Vincent: „Het vuur gaat branden nu.”

Brabant gaat naar huis

Vincent hoefde tot zijn geluk niet naar huis, maar dat betekent niet dat niemand zijn koffers hoeft te pakken. Op afvallerseiland nemen Chatilla van Grinsven en Mike Weerts het tegen elkaar op. De verliezer moet het eiland definitief verlaten. „Wie er ook verliest, Brabant wint”, zegt Mike voordat de strijd losbarst. Hoewel de acteur wint, gaan de Brabanders uiteindelijk allebei naar huis. Mike besluit om de handdoek in de ring te gooien. Dat is zeker geen verrassing: Mike wond er de afgelopen weken geen doekjes om hoeveel hij zijn gezin gemist. Twee afvallers deze week dus.

Twitter over Expeditie Robinson

Op Twitter maakte het programma weer flink de tongen los en dan vooral over de kwestie Niek vs. Thijs. Waar sommige kijkers van mening zijn dat Niek het bondje inderdaad verraadde, klinkt er ook veel begrip voor de actie. „Ben ik de enige die Niek nu een beetje zielig vind? Thijs is een beetje dat meisje op school waar je wel aardig tegen MOET doen, omdat ze anders je leven tot een hel maakt”, schrijft iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zielig? Verrader is het! Das gewoon je eigen gezicht proberen te redden, voordat je bij meerdere mensen t mes erin steekt? Niek deed er zelf aan mee, kon t niet aan & wilde zelf gezicht redden. Mocht ie erin blijven en Vincent terugkomen? Dan heeft ie profijt. #expeditieRobinson — PdeG (@PdeGdb) November 7, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Medelijden met Niek… Thijs is iets op zijn teentjes getrapt en probeert zijn eigen foutje weg te moffelen. En sowieso, wat zeik je? Het is toch gelukt, met je gekonkel… #ExpeditieRobinson — Jess (@PeerDePeer) November 7, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ach, ik vond het wel lief en dapper van Niek dat hij aan Vincent vertelde dat er een coop op hem was. Tijs ontpopt zich nu als bondjesbaas,met wat dominate trekjes. Loyaliteit versus empathie en eerlijkheid. Niek heeft mijn stem, nu is hij de verrader?#expeditierobinson — net geen Boomer, maar wel een Doe Maar girl (@arlene_lubbers) November 7, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een backstabber is die Niek. Als je een bondje aangaat, ga je die toch niet verlinken? Was het er niet mee eens dat ze er sterken uitstemmen, maar dat zou tean Vincent ook doen. Niek is gewoon een verrader.#ExpeditieRobinson — Danny van der Sluys (@MrDannySter) November 7, 2022

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via RTL XL.