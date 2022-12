Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de winnaar van Het Perfecte Plaatje: ‘Ik krijg er kippenvel van’

Geraldine Kemper en Linda Hakeboom strijden in het ruige IJsland om de winst van Het Perfecte Plaatje. Wie de laatste drie opdrachten het beste uitvoert, wint de finale van het programma waarin BN’ers de fotograaf in zichzelf loslaten. Eén van de foto’s uit de aflevering is zó goed gelukt, dat er voor het eerst een 10 wordt uitgedeeld.

De eerste foto die Geraldine en Linda mogen maken, is van een IJslandse powervrouw. IJsland is namelijk één van de meest feministische landen ter wereld. In 1980 werd hier de eerste vrouwelijke president verkozen en in de wet is bepaald dat mannen en vrouwen voor dezelfde functie evenveel betaald moeten krijgen.

IJslandse powervrouwen in Het Perfecte Plaatje

En dus gaan de finalisten de straat op om een portret te maken van een powervrouw. Geraldine is op zoek naar een vrouw die heeft gestreden tijdens de Women’s day off in 1975. Ze vindt haar perfecte model bij een kunstgalerij.



Linda pakt het anders aan en vraagt haar chauffeur om hulp. Kent hij een IJslandse vrouw, die hij nou echt cool vindt? Dat weet de chauffeur wel en hij belt gelijk naar de brandweerkazerne, waar een echte powervrouw werkzaam is, namelijk Rut. Maar als Linda arriveert en net kennis heeft gemaakt met haar model, blijkt dat het brandalarm gelijk afgaat. En dus moest Rut ervandoor. Gelukkig komt de brandweervrouw later weer terug en krijgt Linda genoeg tijd om de vrouw te fotograferen in haar uniform.

‘Ik krijg er kippenvel van’

Voor de volgende opdracht krijgen de finalisten twee modellen aangewezen en is het de bedoeling om een high fashion foto te maken. Geraldine mag haar model fotograferen bij het zwarte zandstrand, Linda bij een gletsjer. De twee locaties blijken geweldig te zijn en vooral Linda is erg tevreden met haar resultaat. „Ik heb miss universe wel echt laten verkleumen. Maar ik heb me toch mooie foto’s gemaakt. Ik ben echt debiel blij. Ik wist niet dat ik dit kon”, vertelt Linda met een lach op haar gezicht.



Dat Linda een mooie foto heeft gemaakt, blijkt wel als jurylid William Rutten verteld dat hij „kippenvel” van de foto krijgt. Nog nooit eerder heeft een kandidaat zo’n hoge beoordeling gekregen, namelijk een tien.

Force of nature

In de laatste shoot krijgen de vrouwen het thema ‘force of nature’ voorgeschoteld. De opdracht is om een drieluik te maken van de IJslandse natuur, met daarin ook een zelfportret. De jury is het meest enthousiast over de foto’s van Linda, wat betekent dat zij het hoogste gemiddelde van de twee heeft gehaald. En dus wint zij Het Perfecte Plaatje.



„Ik kan niet geloven dat ik hier sta”, reageert Linda op haar winst. „Toen ik aan dit programma begon, hoopte ik dat ik een aflevering zou halen ook vanwege mijn gezondheid. Ik vond dit echt een van de mooiste avonturen die ik ooit heb mogen meemaken en ik ben echt super blij.”

De finale van Het Perfecte Plaatje is terug te zien via Videoland.