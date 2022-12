Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deelnemers van Het Perfecte Plaatje krijgen tranen in hun ogen: ‘De natuur is spectaculair’

Ruige landschappen met ijs, sneeuw en paarden. Dat is wat IJsland typeert. De laatste drie deelnemers van Het Perfecte Plaatje reizen naar het koude eiland om hier de allesbepalende laatste kiekjes te schieten. Maar veel tijd om te genieten hebben de deelnemers niet. Na slechts vier uur in IJsland begint het Noorderlicht namelijk te flikkeren in de lucht en moeten ze aan de bak.

Het groene licht aan de horizon kan zo verdwijnen, dus haasten de vrouwen in de avond uit hun hotel om het natuurspektakel vast te leggen. Voor regiseusse Linda Hakeboom is het Noorderlicht zo spectaculair, dat ze nog in de nacht ligt te stuiteren in haar bed. Na een korte nacht krijgen de deelnemers een nieuwe opdracht voorgeschoteld: maak een foto van het IJslandse landschap, dat er buitenaards uitziet.

Halve finale Het Perfecte Plaatje speelt zich af in het ruige IJsland

Als Tina de Bruin naar de mogelijkheden kijkt, weet ze al snel waar ze naar toe wilt. „We gaan naar Tor, waar veel ruwigheid is, ijs en puntigheid”, legt de actrice uit. „Ik wil een soort drakenrug gaan maken. Maar als ik er wat anders aantref, is dat ook oke. Ik laat me helemaal meevoeren met wat er is. Maar ik wil wel ruigheid vaststellen.” Uiteindelijk levert de Bruin een foto in, waar een besneeuwd landschap te zien is met een stromend beekje. „Ikzelf zie het als een litteken op de maan”, vertelt de actrice in haar videopitch. Maar daar is de jury het niet echt mee eens. „Ik zie een voetstap”, luidt het kritiek. „Het is gewoon niet zo’n interessante foto. Er is niet echt een begin en een eind in de foto.”



Het landschap is soms zó overweldigend, dat de vrouwen er tranen van in hun ogen krijgen. „Ik ben gewoon zo blij dat ik hier mag zijn”, laat Geraldine Kemper weten. „Overal waar je kijkt is het gewoon mooi. Ik wil eigenlijk helemaal geen foto maken.” Toch weet de presentatrice de beste foto af te leveren van de drie. „Je hebt een mooie plek uitgekozen met afwisselende structuren, met kleuren alsof je door een ruimtehelm kijkt. Het is een hele coole foto”, aldus de jury.

‘Ik had ontzettend graag door gewild’

De deelnemers reizen verder naar de Zuidkust, waar ze de opdracht krijgen om de IJslandse paarden te fotograferen. Dat blijkt voor de een moeilijker dan voor de ander. Maar één ding wat de deelnemers met elkaar gemeen hebben, is dat ze stuk voor stuk geëmotioneerd raken van de schoonheid van de paarden. Toch weten de deelnemers de jury niet te overtuigen in deze opdracht. Alle foto’s zijn ofwel onscherp of niet goed gekaderd.



Kemper weet toch nog een 6 binnen te harken, waardoor ze een gemiddelde bereikt van 7,3. De jury geeft Hakeboom een 6,5 en De Bruin een 5,5. Daarmee houdt de competitie op voor De Bruin op. „Hartstikke jammer. Ik had ontzettend graag door gewild. Je leert er ook echt wat van, dus ik ben er wel dankbaar voor”, laat de deelnemer weten. Voor Kemper en Hakeboom wordt het nog spannend: volgende week horen zij wie Het Perfecte Plaatje wint en een fotoexpositie krijgt.



Jeetje hoe gelukkig kun je worden van de beelden van #Ijsland in #hetperfecteplaatje wauw…. Zo gaaf. Ik wil daar ZO graag naar toe! Ik zou net als Tina ook overmand raken door emoties zo mooi! — Lottie Mae Jones (@LottieMaeJones) December 14, 2022



Jammer, ik had gehoopt dat Tina zou winnen. Maar haar foto's konden deze keer beter. #hetperfecteplaatje — Linda (@tvvrouwelinda) December 14, 2022



Chapeau voor de cameramensen van #hetperfecteplaatje, die soms mooiere shots aanbieden dan de foto's die de deelneemsters maken in IJsland. 👌🏻 — Sjuuf (@sjuufmeneer) December 14, 2022

Het Perfecte Plaatje is terug te zien via Videoland.