Ramp: als twee vriendinnen willen vreemdgaan en elkaar dekken…

Ach, hoe hopeloos kan het zijn. Twee vriendinnen die eens lekker willen vreemdgaan en een weekendje weg zo regelen, dat zij elkaar zullen dekken. In de film Faithfully Yours, met Bracha van Doesburgh en Elise Schaap, zien we dat vanaf morgen in de bioscoop. Metro keek hoofdschuddend toe (ook van bewondering).

Handig, elkaar lekker uit de wind houden als je even de van-bil-bloemetjes buiten wilt zetten? Wel als je dat als vriendinnen afzonderlijk van elkaar écht wil en tot in de puntjes organiseert. Niet als het vreemdgaan zo gaat als in Faithfully Yours. Omdat we hier te maken hebben met zowaar weer eens een onvervalste Nederlandse thriller, is Faithfully Yours Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Mooie cast Faithfully Yours

Eigenlijk is het met deze spannende film vooraf al smullen geblazen, als je de vier hoofdrolspelers leest. Bracha van Doesburgh, Elise Schaap (die de vorige maand ook al van zich deed spreken in Stromboli), Nsardin Dchar en Gijs Naber: wat kan er dan nog misgaan? Het verhaal uiteraard… Naast de vier zien we onder meer ook Hannah Hoekstra als de wat botte en vage zus van het personage van Van Doesburgh en de Belg Matteo Simoni als een enigszins gladde hoogleraar die lezingen geeft over liegen.

Liegen, dat is waar Faithfully Yours feitelijk over gaat. En (geen) vertrouwen. Bodil (Van Doesburgh) en Isabel (Schaap) nemen af en toe een vlucht uit hun drukke dagelijks leven door samen een weekend weg te gaan naar de Belgische kust. Tijdens deze weekenden zijn de vriendinnen elkaars alibi, want dat ontspannen weekendje gaat vooral om vreemdgaan. Puur voor de spanning en de ontlading. Ze werken alle details zorgvuldig uit zodat hun echtgenoten er nooit achter komen. Zo heeft Bodil beide smartphones om in de gaten te houden, aangezien Isabels man en schrijver Luuk via dat ding in de gaten kan houden waar zijn liefje uithangt. Dchar speelt Milan, een arts en echtgenoot van Bodil. Hij lijkt bedachtzaam en bezorgd, maar oh wee…

Vreemdgaan zorgt voor een web van leugens

Het eindpunt van de treinreis, station Oostende, is meteen het laatste punt waar de hartsvriendinnen elkaar dat weekend nog zien. Ze kunnen los en vreemdgaan wat ze willen. Wanneer Isabel ineens vermist wordt en er veel bloed in het spel is, lijkt alles te wijzen op een misdrijf. Dat bloed ligt nog in het weekend-onderkomen van Bodil ook. Terwijl de politie een onderzoek start en de echtgenoten naar België komen, raakt Bodil steeds verder verstrikt in het web van leugens dat door haar en Isabel met zorg is opgebouwd.

Faithfully Yours begint met een uitspraak van de Brits-Ierse schrijver George Bernard Shaw (1856-1950): ‘De straf van de leugenaar is niet dat men hem niet gelooft, maar dat hij niemand anders kan geloven.’ Blijkbaar wist die Shaw dat men in Nederland een eeuwtje later een thriller zou bedenken die zijn bedenksel behoorlijk recht doet. Het werd alleen een zij in plaats van een hij.

📝 Eens niet naar een boek Als er in Nederland al eens een thriller wordt verfilmd, dan komen zij meestal van de hand van die zo talentvolle schrijfsters die ons land rijk is. Esther Verhoef, Saskia Noort, Suzanne Vermeer, Simone van der Vlugt, dat soort namen. Faithfully Yours is echter een totaal nieuw verhaal. Paul Jan Nelissen, Elisabeth Lodeizen en André van Duren (ook regisseur) schreven het script speciaal om een film te maken.

Vreemdgaan, leugends: wat een tof verhaal

We kunnen heel veel woorden aan Faithfully Yours ‘vuil maken’, maar daarmee geven we ongetwijfeld te veel weg. Zijn thrillers wel jouw ding, dan beloven we in ieder geval – vindt de Metro-verslaggever dan – een bijzonder tof verhaal. Het zit verdomd goed in elkaar allemaal. Er is voortdurend spanning, die net zo vaak wordt weggenomen, om vervolgens nóg iets ergers voor je ogen te krijgen. Ja mensen, vreemdgaan en denken dat je het allemaal goed hebt geregeld, het is niet altijd een goed idee. Bij Faithfully Yours val je in elk geval van de ene verbazing in de andere.

En behalve die uitspraak van George Bernard Shaw, blijven er nog wel wat zinnetjes hangen om over na te denken. ‘Er staat veel te veel druk op altijd maar eerlijk moeten zijn’, is er zo eentje. Maar misschien nog veel sterker, als het om over na te denken gaat: ‘We liegen omdat de werkelijkheid soms zo onverdraaglijk is.’ En: ‘De waarheid liegt.’

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Faithfully Yours (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week de laatste van 2022, het Britse drama Living.