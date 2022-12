Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verhitte discussie aan HLF8-tafel: ‘Wat zit je nou te zeggen?’

Over de kerstfilm Love Actually is wat over te doen, want is deze seksistisch of niet? Aan de HLF8-tafel kregen acteur Bastiaan Ragas en radiopresentatrice Carolien Borgers daar gisteravond een discussie over. En de gemoederen liepen hoog op.

Love Actually is toch wel een beetje dé kerstfilm die iedereen weleens gezien heeft. Maar de regisseur van de film kijkt nu ietwat ongemakkelijk terug op de verhaallijnen. Het ontbreekt volgens hem aan diversiteit en drie verhaallijnen gaan over een invloedrijke man die het aanlegt met zijn tientallen jaren jongere medewerker.

Bastiaan Ragas en Carolien Borgers botsen over seksisme

En dat is anno 2022 een dingetje. Aan de HLF8-tafel benadrukt Bastiaan Ragas dat hij het allemaal „gezeik” vindt. Hij noemt dat het om een romantische komedie gaat. „Om gek van te worden, al die politiek correcte politie.”

Radiopresentatrice Carolien Borgers is het overduidelijk niet met hem eens. Ze vraagt aan Ragas hoe hij naar de film kijkt met zijn kinderen. En of hij dan zijn kinderen allerlei zaken moet toelichten. Over grappen en verhaallijnen.

‘Alsof seksisme niet bestaat’

„We moeten ophouden wat humor is en wat niet mag”, zegt Ragas stellig. Volgers Borger is de samenleving veranderd en de film gedateerd. En moet men tegenwoordig met een ander oog naar een film als deze kijken. Ragas noemt aan tafel films en series waar volgens hem genoeg seksisme in voorkomt. Waaronder Sex and the City, Outlander, Bridgerton en later noemt hij Grease. Waarna hij cynisch zegt dat je dat ook echt niet meer kunt kijken. „Heel seksistisch.” En daar raakt hij klaarblijkelijk bij Borgers een gevoelige snaar. Ze schiet ietwat uit haar slof. „Alsof seksisme niet bestaat, wat zit je nou te zeggen?”

De rest van de HLF8-tafel houdt wijselijk z’n mond. Maar Ragas blijft bij het feit dat hij vindt dat we momenteel erg „overgevoelig zijn over politiek incorrecte grappen”. Borgers vindt dat er nuance is en haalt nog wat scènes uit de kaskraker Nothing Hill aan, waarin de hoofdrolspeelster meermaals laat blijken niet geïnteresseerd te zijn in de man. „Maar wat toen nog de ‘code’ was, is dat als een vrouw ‘nee’ zegt, bedoelt ze eigenlijk ‘ja’. Ik denk dat dat best wel kwalijk is.” Ragas blijft bij zijn standpunt en vindt dat je films en series als komedie moet kunnen zien.

Leonie ter Braak vond discussie aan HLF8-tafel ‘pittig’

Tafelgast Ajouad El Miloudi, die lang zweeg, maar toch even inhaakt, vraagt zich af of er dan straks disclaimers worden geplaatst bij seksistische films. Ragas denkt van wel, Borgers van niet. „Ik denk alleen dat er discussies worden gevoerd aan talkshowtafels of je daar op een andere manier naar kan kijken of niet”, aldus Borgers.

Aan het eind van de uitzending benadrukt HLF8-presentatrice Leonie ter Braak dat ze de discussie behoorlijk pittig vond. „Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ga aan het bier”, sloot ze de uitzending af. Overigens was het woensdag ook al raak in de HLF8-studio, toen nam schrijver Herman Brusselmans het op voor Matthijs van Nieuwkerk en keerde hij zich tegen de cancelcultuur. Meerdere tafelgasten deelden zijn mening.

