Sigrid Kaag vertelt bij Op1 over bedreigingen die zij ontvangt: ‘Je krijgt een kogel door je hoofd’

Het leven van een politicus kan niet makkelijk zijn. Je staat continu in het publieke oog, neemt beslissingen waarmee je niet 100 procent van de mensen tevreden kunt stellen en daar komt bij dat sommige mensen die onvrede graag uiten. Daar kan Sigrid Kaag, D66-leider en minister van Financiën, over meepraten. Gisteravond schoof ze aan bij Op1, waar ze vertelde over de bedreigingen die ze ontvangt.

De laatste tijd horen we vooral over Sigrid Kaag wanneer het gaat over CBDC, de zwaar omstreden digitale munt. Het beeld leek te zijn dat die munt contant geld zou verdringen, maar Kaag weerlegde dat. Maar wanneer het niet over politieke keuzes gaat, gaat het vaak over bedreigingen aan het adres van de minister van Financiën. Soms is dat ‘adres’ letterlijk, want begin dit jaar verscheen een boze demonstrant bij het huis van Kaag, met een brandende fakkel bij zich. Hij werd later opgepakt.

Sigrid Kaag bij Op1 over bedreigingen

Veel vaker krijgt Sigrid Kaag echter geschreven bedreigingen. Dat ze bijvoorbeeld ‘een kogel door haar kop krijgt’. Bij Op1 doet ze uit de doeken dat ze nog regelmatig aangifte doet vanwege dat soort uitingen. Op1-presentator Sven Kockelmann noemt dat een deel van de samenleving denkt dat ‘die Sigrid Kaag wel heel hoog op het morele paard zit’. „Zij weet wel heel goed hoe we moeten leven en wil ons opleggen hoe wij ons leven moeten leiden”, zegt hij. Volgens hem is dat de kritiek die je veel hoort over de minister van Financiën.

Kaag schudt haar hoofd en kan een klein lachje niet bedwingen. „Waar lees je dat, op sociale media?” Ze lijkt te denken: dat soort taal is te netjes. Kaag: „Wat ik meestal lees op social media, is ‘kuthoer, je krijgt een kogel door je hoofd’. Dus ik lees het ook niet meer.” Of ze het actief leest of niet, aangifte doet ze wel. „Vandaag heb ik nog een aantal aangiften gedaan voor dit soort gevallen.” Kockelmann is benieuwd naar hoeveel dat er dan zijn, in totaal, maar daar is Kaag niet zeker van. „Dat moet ik aan mijn beveiliging vragen.”



Helaas maakte @SigridKaag een jaar vol online haat en bedreigingen door. Ze heeft al tientallen aangiftes gedaan. “Op sociale media lees ik meestal: kuthoer, je krijgt een kogel door je kop.” #Op1 pic.twitter.com/DuEeiMxvpl — Op1 (@op1npo) December 22, 2022

Kockelmann: „Zijn het er tien, zijn het er twintig, zijn het er honderd?” Kaag: „Nee, het zijn er best wel veel. Ik ga niet in getallen vallen, maar het zijn er zeker tientallen.” Het is ook niet onbekend dat Kaag beveiligd wordt, zelf zegt ze „en niet zo’n beetje ook”. Maar dat is voor haar geen reden om te stoppen, vertelde ze bij Op1. Naast bedreigingen, wordt ze op sociale media ook uitgescholden voor onder meer ‘heks’, ‘terrorist’ en ‘dief’.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.