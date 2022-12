Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan de Hoop wederom ontroerd bij eigen ‘meest tranentrekkende’ fragment

Cabaretier en presentator Tijl Beckand blikte gisteravond bij Beau terug op de meest tranentrekkende momenten op televisie. Maar dat een fragment met Onbijtnieuws-presentator Jan de Hoop bovenaan eindigde, had De Hoop, die ook aan tafel zat, niet verwacht. En opnieuw raakt de presentator ontroerd.

Beckand blikt terug op het televisiejaar 2022 en laat vijf fragmenten zien waarin de mooiste tranen vielen. „Tranen maken het leven echt”, volgens Beckand. En wakkerden sport, liefde, muziek en authenticiteit die tranen dit jaar aan.

Tranentrekkende fragmenten bij Beau

Het ‘breekmoment’ van Suzan Schulting nadat ze goud won bij het shorttrack, Maarten van Rossem die ontroerd raakt door de muziek van Frans Shubert bij Wintertijd, Hans Kraaij die voetballer Bas Kuipers steunt in een kwetsbaar moment en de tranen van B&B-houder Martijn, komen allemaal voorbij.



Fragment Jan de Hoop Ontbijtnieuws

Maar bovenaan staat een fragment van RTL-presentator Jan de Hoop, die ook aan tafel zit bij Beau. Hij weet overigens zelf niet dat zijn beelden bestempeld zijn als de mooiste tranen van het jaar. „Oh god”, zegt De Hoop als de beelden worden gestart.

Het fragment is afkomstig uit het RTL Ontbijtnieuws van 2 mei. De Hoop presenteerde zijn laatste uitzending en ging daarna met pensioen. Hij bedankte in het fragment zijn dierbaren en de kijkers. En daar hield de presentator het niet droog. Hij vertelde dat hij „duizenden lieve berichtjes” kreeg en kon zijn tranen niet bedwingen.

Jan de Hoop licht tranen toe

De Hoop kijkt in Beau terug naar de beelden, moet lachen, maar raakt wederom ontroerd. Hij is overduidelijk verrast, want de presentator schoof aan in de talkshow om over kerstfilms te praten. Beckand loopt naar De Hoop toe om hem een knuffel te geven. „Ah Jan, kom hier. Ik zie je weer volschieten”, aldus Beckand.

De Hoop vertelt waarom hij destijds zijn tranen niet kon bedwingen. Hij ontving namelijk allerlei berichtjes die hem raakten. Een mevrouw liet hem namelijk weten dat De Hoop haar door de chemotherapie had heen geholpen „door daar te zitten ‘s ochtends”. En hij vertelt over een andere mevrouw die haar dochter was verloren. „Die zei: ‘Doordat jij daar was met je stem iedere ochtend, heeft mij dat gesteund’. Dat wist ik niet. Er waren honderden van dat soort berichtjes, ik heb ze allemaal beantwoord, maar toen ik bij de kijkers aankwam ging het dus mis.”

