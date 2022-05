Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tips lopen binnen na vertonen deepfake-video van in Rotterdam gedode Sedar

De politie heeft een tiental tips binnengekregen over de in 2003 in Rotterdam gedode 13-jarige Sedar Soares. Hij deed gisteravond in een deepfake-video ‘zelf’ een oproep op de televisie aan de dader en getuigen om zich te melden.

De video kwam bij veel mensen keihard binnen. Er werd op sociale media met bewondering op deze wereldprimeur gesproken. Metro berichtte er vanmorgen over.



Hoe meer aandacht voor zaak Sedar, hoe beter

De politie is blij met tips en gaat ze onderzoeken. „Hoe meer aandacht voor de zaak, hoe meer kans dat we de juiste mensen bereiken die informatie hebben. Want uiteindelijk gaat het allemaal om het oplossen van de zaak. Uiteindelijk zou het ultieme succes zijn als we de nabestaanden duidelijkheid kunnen geven en de zaak kunnen oplossen”, aldus een woordvoerder van de politie.

De oproep van Sedar Soares werd gedaan in de WNL-documentaire Spreek! Nu! Volgens WNL is een oproep als die van ‘Soares’ niet eerder vertoond. De techniek deepfake is nog nooit eerder gebruikt om een getuigenoproep te doen. De jongen, die een groot voetbaltalent zou zijn geweest, loopt in de documentaire als een voetballer met een bal tussen een haag van familie, vrienden en politiemensen.



Indrukwekkende #deepfake van de 13-jarige Sedar Soares die werd vermoord terwijl hij samen met zijn vriendjes sneeuwballen gooide.

We krijgen er Sedar niet mee terug maar hopelijk wel enkele antwoorden op de vragen.

Beloning: 40.000 euro #innovatie #wereldprimeur #coldcase pic.twitter.com/MaGGiJ3DRj — Politie Mobiel Media Lab (@MobielMediaLab) May 23, 2022

Tiener per ongeluk slachtoffer

De zaak kwam eerder deze week weer in het nieuws, toen bekend werd dat het coldcaseteam ervan uitgaat dat de jongen per abuis en onschuldig het slachtoffer werd van een ripdeal. Hij was met vriendjes sneeuwballen aan het gooien bij een Rotterdams metrostation. Lang werd gedacht dat Soares werd doodgeschoten omdat hij sneeuwballen naar een automobilist zou hebben gegooid. De politie is na nieuw onderzoek tot andere inzichten gekomen. „We kunnen niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.”

De politie looft 40.000 euro uit voor de gouden tip over Sedar. Waylon schreef over de jongen en de trieste afloop van zijn leven het nummer City of Silence.