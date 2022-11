NS beschermde personeel te weinig tegen gevaarlijk Chroom-6, maar wat is het eigenlijk?

🚄

Het RIVM omschrijft het als een metaal. Chroom-6 bindt zich altijd aan een andere stof, zoals zuurstof. Elke Chroom-6-verbinding heeft een eigen kleur, aparte samenstelling en unieke eigenschappen. Chroom-6-verbindingen verschillen daarom bijvoorbeeld in hoe oplosbaar ze zijn in water. De mate waarin de Chroom-6-verbinding oplost in water is belangrijk, want dat is van invloed op het risico voor de gezondheid.

Nadat Chroom-6-verbindingen zijn opgelost in water, worden zij snel omgezet in Chroom-3-verbindingen. Dat gebeurt overal in het lichaam. Als de omzetting in een lichaamscel plaatsvindt, dan kan schade aan de cel ontstaan. Op de plek in het lichaam waar cellen beschadigd worden, kan een gezondheidsprobleem ontstaan, zoals schade aan het DNA wat kan leiden tot bijvoorbeeld kanker of auto-immuunziekten.