Kijkers juichen om Herman Brusselmans als WK-deskundige NOS: ‘Vaker uitnodigen!’

Tv-kijkers hebben gisteravond genoten van Herman Brusselmans als gast van de NOS bij de WK-wedstrijd België – Canada in Qatar. Of de schrijver nou wel of geen ‘WK-deskundige’ en analist is, is daarbij om het even. Hij is in elk geval Belg en deskundig als het om voetbal uit zijn land gaat.

Het had even geduurd voor Herman Brusselmans in de NOS-studio in Hilversum was beland. „Het was geen goede dag voor het verkeer vandaag. Ik heb er vier uur over gedaan.” Gelukkig had hij het op tijd gered, want op sociale media bleek hij al snel een graag geziene gast (wat vorig jaar ook bij zijn deelname aan Boerderij Van Dorst zo was). Op elke vraag antwoordde de bestseller-man direct, luid en duidelijk. „Leeft het WK voetbal in Qatar in België een beetje?”, wilde presentator Sjoerd van Ramshorst bijvoorbeeld weten. Brusselmans: „Nee. Er zijn enorme feesten georganiseerd voor de wedstrijden, zoals vanavond als de Belgen spelen. Ze zijn allemaal afgelast wegens gebrek aan belangstelling.”

Herman Brusselmans was een begenadigd voetballer

Herman Brusselmans kon zelf een behoorlijk balletje trappen. Al relativeert hij dat meteen. „Zoals vele duizenden Belgische jongeren ben ik bijna profvoetballer geworden.” De schrijver ging in 1975 daadwerkelijk naar Sportclub Lokeren, waarvan het eerste elftal destijds een topploeg was. „Er lag een profcontract voor me op tafel. Maar de trainer van toen vroeg 100.000 frank zwart, onder tafel. Dan zou hij mij aanbevelen bij het bestuur.” De werkelijke reden dat Herman Brusselmans niet doorbrak: „Ik was een echte linksbuiten, zoals Coen Moulijn. Ik werd echter linksback gezet en dat heeft heel mijn carrière naar de knoppen geholpen.”



Alle kritiek op niet ingelezen analisten geldt natuurlijk niet voor de grote Herman Brusselmans. @FCMediacircus — Bas Hakker (@bashakker) November 24, 2022

Mening over de persconferentie (‘aap met een hoed’)

Of Herman Brusselmans nou altijd serieus is of niet, dat is een beetje gissen. Gisteravond dreigde het door een opmerking nog even mis te gaan. De schrijver werd gevraagd naar zijn mening over de persconferentie die twee spelers van Oranje gaven. Steven Bergwijn – vooral hij – en Davy Klaassen waren kortaf, haast ongeïnteresseerd. „Dit is wel heel erg toch?”, reageerde Brusselmans. „Dan kun je ook een aap met een hoed afvaardigen. Dit slaat nergens op.”

Op Twitter werd de Belg door sommigen direct neergesabeld, aangezien Herman Brusselmans Bergwijn met een aap zou hebben vergeleken. Tijdens de rust van België – Canada, dat eindigde in een zwaarbevochten 1-0, kwam hij op zijn opmerking terug. Aap met een hoed blijkt namelijk een Vlaamse uitdrukking, waarmee hij eigenlijk zei dat het niet uit maakt wie je bij zo’n persconferentie neerzet. Je hoort toch niets zinnigs. „Het is niet racistisch, het betekent ‘om het even wie’.”



Herman Brusselmans moet zich bij de #NPO verdedigen voor een uit drukking: een aap met een hoedje op. Zou weleens racistisch kunnen zijn. Mensen die zo ver doordenken zijn volgens mij zelf racist. iid ongeletterd — Rolf Strijdhorst (@rolfst) November 23, 2022

Herman Brusselmans ziet geen WK-titel voor België

Van het Belgische team heeft de schrijver geen hoge pet op, om maar bij de hoofddeksels te blijven. Wat Brusselmans betreft bestaat België om veel oude vedetten, een kampioen breedte-passjes geven, Hazard die geen bal raakt, nog meer middelmatigheid en Kevin De Bruyne. „België is Kevin De Bruyne en tien anderen. De kwartfinale is het hoogst haalbare. Nee, ik zie het niet rooskleurig in.”

Zij land werd in de eerste helft weggespeeld, maar kwam toch op voorsprong. Herman Brusselmans schudde tijdens de rust het hoofd en was realistisch: „Slecht. Canada is tien keer beter en België staat voor met 1-0. Veel Belgen zijn totaal onzichtbaar, Kevin De Bruyne voorop. Als hij het niet goed doet, doet het hele elftal dat niet.”

Andries Noppert en Infantino

Brusselmans was na de wedstrijd en overwinning voor België opgelucht. Maar leuker waren zijn meningen over andere zaken, dan de voetballers van zijn land. Oranjekeeper Andries Noppert? Ja, die had de Vlaming nu leren kennen. „Noppert zegt dat hij dezelfde humor als Louis van Gaal heeft. Dat wil dus zeggen dat hij totaal géén gevoel voor humor heeft.”

FIFA-baas Infantino en het feit dat het WK in Qatar is? „Zes jaar geleden hadden landen bij de toewijzing moeten zeggen ‘dan doen we niet mee’. Infantino is natuurlijk een vreselijke man. Die zit tussen een paar dictators op de tribune en beweert dat er drie arbeiders zijn omgekomen bij de bouw van de stadions. Zo’n moet je niet afzetten, die moet je opsluiten.”

En de kansen van Oranje tot slot? Herman Brusselmans: „Minstens halve finale.”

Genieten van Herman Brusselmans

Kijkers hebben in ieder geval genoten van Herman Brusselmans. Nee, niet iedereen natuurlijk. Maar over het algemeen hopen veel mensen hem aan de NOS-tafel een paar keer terug te zien.



België nog wat onwennig, maar speelt professioneel de wedstrijd uit. 3 punten in de tas. Minister @hadjalahbib met kleurrijke armband en de Belgische schrijver Herman Brusselmans die geestig en onderkoeld commentaar geeft op de 🇳🇱 TV. Een geslaagde voetbalavond. #BELCAN pic.twitter.com/J0UMO7CCMp — PJ Kleiweg (@PJKleiweg) November 23, 2022



Nodig Herman Brusselmans vaker uit! Wat een geweldige droge humor en hij weet nog wel wat van voetbal ook. #studiowk22 — Fes Breda 💛🖤 (@FesBreda) November 23, 2022



Ik moet altijd zo lachen om die Herman Brusselmans 😂😂 #studiowk — Leon van der Leest (@LeonvanderLeest) November 23, 2022



Herman Brusselmans: "Infantino moet je niet afzetten maar opsluiten" 👏👍👏 #FIFAWorldCup — Erwin van Duin 🇪🇺 #FBPE 🟢⚪🟢 (@erwinvanduin) November 23, 2022



NOS Studio WK 22 kun je terugkijken via NPOplus.