Boerderij voor opvang asielzoekers waarschijnlijk in brand gestoken: ‘Ik schaam me diep als inwoner’

Een gebouw dat vanaf volgende week een noodopvang voor maximaal 450 asielzoekers had moeten zijn, is vermoedelijk in brand gestoken. Bewoners reageren geshockeerd.

Dat meldt de gemeente van het Brabantse Someren. De brandweer heeft voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de brand is aangestoken. Ook de politie gaat uit van brandstichting en stelt een onderzoek in, zei een woordvoerster vanochtend.

Brand in boerderij voor opvang asielzoekers brak vannacht uit

Afgelopen nacht brak er om 00.30 uur brand uit in de kampeerboerderij aan De Hoog. De brand was na een half uur bedwongen, vertelt een woordvoerder. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand en kwam met drie blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. In het gebouw verbleven op dat moment geen mensen, er raakte ook niemand gewond. Er is volgens de woordvoerder in een deel van het gebouw aanzienlijke brandschade en in het geheel ook rook- en waterschade ontstaan.

Shock in Someren: ‘Om me kapot te schamen’

De komst van de asielzoekers stuitte op fel verzet van sommige inwoners van Someren. Een groep Somerenaren verenigde zich in een burgerinitiatief en beraadden zich op juridische stappen. Het burgerinitiatief reageert geschokt op de brand. „Ik heb er buikpijn van”, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. „Wij vinden het aantal van 450 asielzoekers te hoog. Maar dit is geen oplossing.”

Op Twitter reageren meerdere inwoners van Someren met shock op het nieuws van de brand. „Ik schaam me diep”, schrijft een inwoner.



Om me kapot te schamen, schaam me diep als inwoner van Someren — Rob de jong (@Robdejoj) November 24, 2022

Ook andere twitteraars reageren verdrietig op het nieuws:



Boerderij voor opvang #asielzoekers in #Someren vermoedelijk in brand gestoken. Hoe onmenselijk. En..hoe woest en bang moeten de aanstekers zijn?

Wat hebben we burgers en gemeenten nodig als voorbeeld. Zoals 8 jaar geleden @MpanzuBamenga Hoe actueel!https://t.co/xpUCv84FpV — Annette Nobuntu Mul (@Ubuntunederland) November 24, 2022



Wat ben je dan een triest geval zeg. Stel je eens voor dat je in de schoenen van zo’n asielzoeker zou staan, zeker als je kinderen hebt, dan zoek je een veilige rustige plek. Ik word hier best wel verdrietig van! #someren #asielzoekers https://t.co/sXNIiNJIhs — Esther van Daal (@EsthervanDaal) November 24, 2022



Asielzoekers zijn de grootste slachtoffers, keer op keer: In land van herkomst, op vlucht, aan de grenzen van fort Europa en bij aankomst van de ontvangstlanden zijn zij de grootste slachtoffers!#someren #asielzoekers pic.twitter.com/PHBClDkeF3 — Serpil Ates (@Serpil__Ates) November 24, 2022

Hoe nu verder?

Het plan van de gemeente was om vanaf 28 november 450 asielzoekers twee maanden lang in de boerderij op te vangen. Door de asielcrisis is er een schaarste aan opvangplekken. Het gaat volgens de gemeente om gezinnen en alleenstaanden die een goede kans maken om een verblijfsstatus te krijgen in leeftijden variërend van 2 tot 60 jaar.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bevestigde vanochtend dat er brand is geweest in het gebouw waar de groep vluchtelingen heen zou gaan. „We weten nog niet precies wat dit voor gevolgen heeft. We zijn nu met betrokkenen in overleg om te zoeken naar oplossingen”, laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten.