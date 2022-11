Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is hoe je de ‘boete’ van Netflix kunt omzeilen als meelifter op andermans account

Het is vervelend nieuws voor de mensen die meeliften op andermans Netflix-account: daarvoor krijg je vanaf 2023 een ‘boete’. En daarbij gaat het om heel veel Nederlanders. 42 procent, om precies te zijn. Er zijn echter oplossingen, als je het zo mag noemen, waardoor jij nog steeds kunt kijken op bijvoorbeeld het account van je ouders, ex of beste vriendin.

Vanaf volgend jaar moet je namelijk elke keer een verificatiecode invoeren als je probeert te kijken op het account waarop je meelift. Niet zo handig.

De helft van de mensen twijfelt nog over Netflix

Maar 15 procent van deze groep die nu (on)betaald meekijkt op een Netflix-account buiten het eigen huishouden, is van plan volgend jaar een eigen abonnement af te sluiten. 34 procent van de meekijkers buiten het huishouden sluit geen eigen abonnement af bij de populairste streamingsdienst. De helft van de mensen weet nog niet wat ze gaan doen. Dat blijkt uit onderzoek van online vergelijker Pricewise onder 1000 Nederlanders, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Alternatieve oplossingen

Je kunt natuurlijk ervoor kiezen om netjes zelf een abonnement af te sluiten of extra geld te betalen om te mogen blijven meeliften, maar er zijn ook alternatieve oplossingen. Een daarvan is niets doen, al bestaat de kans dat je dan beboet wordt. Die boete is overigens een extra rekening omdat je dus als extra persoon meelift. Maar er is ook een andere loophole.

De populairste streamingdienst heeft namelijk aangegeven dat het mobiel kijken niet wordt aangepakt. Dat betekent dat je op een account van een ander op je mobiel of iPad kan inloggen. En dan is het simpel: koop een chromecast en connect je mobiele apparaat naar je tv. Op die manier kun je rustig op een andere tv op een ander adres Netflix blijven kijken. Of Netflix daar blij mee is, is natuurlijk de vraag…