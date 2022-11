Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boerderij van Dorst-gasten Splinter Chabot en Ferry Doedens ‘flirten’ erop los

Kijkers lijken gisteravond een beetje verdeeld over de gasten in Boerderij van Dorst. Gasten Ferry Doedens en Splinter Chabot lijken het op de boerderij in ieder geval goed met elkaar te kunnen vinden. En ze flirten wat af.

Lang niet alle kijkers reageren ‘aardig’ op de aflevering met Doedens en Chabot. Want niet iedereen blijkt even geïnteresseerd in deze twee gasten. Overigens krijgt Van Dorst, zoals dat wel vaker gebeurt, lovende reacties. Vooral de humor, open en oordeelloze houding en nieuwsgierigheid van Van Dorst blijft het goed doen bij het kijkerspubliek. Veel kijkers maakt het dan niet uit wie de gasten zijn, als Van Dorst maar in beeld verschijnt.



Ik denk dat ik deze uitzending van #boerderijvandorst ga skippen. — KV 🇳🇱 (@navy_girl1974) November 13, 2022



Geen van beiden boeit mij ook maar een klein beetje.

Dan kijk ik alleen nog voor Raven. #boerderijvandorst — Susanne (@suusonline) November 13, 2022



Wat heerlijk dat Van Dorst geen enkel vooringenomen standpunt of vooroordeel neemt richting haar gasten. Maar toch oprecht nieuwsgierig is. #boerderijvandorst — Sebastiaan Zaal (@SebastiaanZaal) November 13, 2022

Splinter Chabot en Ferry Doedens te gast in Boerderij van Dorst

Doedens vertelt in de aflevering over zijn kwetsbaarheden. Overigens kreeg hij eerder behoorlijk wat kritiek na zijn deelname aan het programma Special Forces. In Boerderij van Dorst komen zijn cocaïneverslaving, zijn OnlyFans-carrière, paniekaanvallen, zijn fetisj voor witte sportsokken en andere zaken ter sprake. Doedens loopt behoorlijk tegen zichzelf aan en daar durft hij in Boerderij van Dorst eerlijk over te vertellen. En daar hebben sommige kijkers wel bewondering voor.



#boerderijvandorst Hoop dat Ferry ooit zo verstandig wordt om zich terug te trekken uit het publieke leven en echt zichzelf gaat worden. Denk dat hij best een zachtaardige jongen is maar erg zoekende.. sneu — ann (@anyenban) November 13, 2022



Ik vind Ferry Doedens altijd wel heel eerlijk over zichzelf. Ook nu weer. En kwetsbaar denk ik. #boerderijvandorst — Sandra Wesselman (@sandrawesselman) November 13, 2022



Tzal Ferry goed doen om eens helemaal tot zich zelf te komen en de lat niet zo hoog te leggen voor zichzelf. #boerderijvandorst — Nicky Weber (@NickyWeber) November 13, 2022



Chabot blijkt een vrolijke ‘spring-in-t-veld’ die met een, door een designer ontworpen, werkbroek de boerderij binnenloopt. En ook Chabot krijgt van sommige kijkers complimenten over zijn positieve karakter. Die evenals eerlijk vertelt over zijn onzekerheden en worstelingen met zijn geaardheid in zijn jeugd.

Romantiek en flirten aan tafel bij Raven van Dorst

Maar hoewel lang niet elke kijker sympathiek reageert op de Boerderij van Dorst-gasten van gisteravond, spatten de warme gevoelens er op de boerderij er wel vanaf. Want Chabot en Doedens flirten door de hele uitzending heen wat af. En het etentje in de avond lijkt uiteindelijk op een soort date, waar Van Dorst als vijfde wiel aan de wagen tussen zit.

Chabot vertelt namelijk dat hij het soms best lastig vindt om de liefde te vinden als bekend persoon. „Als iemand uit het werkveld komt dan scheelt het al, want dan weet je dat het niet boeit.” Waarna Doedens ietwat flirterig reageert: „Okee…?” De twee gasten beginnen zenuwachtig te lachen en Chabot zegt tegen Van Dorst: „Ik weet niet waar jij slaapt?” Van Dorst grapt dat die wel een tentje opzet in de tuin. En merkt op dat Chabot een beetje ongemakkelijk wordt. Daarna vertelt Chabot over zijn romantische verlangens en Doedens blijkt precies te hebben wat Chabot zoekt. „Jij moet echt weggaan nu”, zegt Chabot tegen Van Dorst.

Maar toch blijken er onder het kijkerspubliek genoeg mensen zijn die wederom geïntrigeerd zijn door de aflevering van Boerderij van Dorst.



Wat was @ravenvandorst weer goed. Met die twee leuke gasten: lachen maar ook eerlijk over hun twijfels en gedoe.

En de muziek natuurlijk.

Elke week genieten. #boerderijvandorst — Elske Schreuder (@ElskeSchreuder) November 13, 2022



Die geweldig gevatte opmerkingen van @ravenvandorst tussendoor maken #boerderijvandorst tot wat het is: een geweldig programma! "Pas op voor die lollie. Dat heb je vast al vaker gezegd!" en de "beauty-kwek" 😄 En natuurlijk heerlijke muziek er bij. — Tom Offermans (@TomOffermans) November 13, 2022



Kijk naar Boerderij van Dorst. Niet echt mijn aflevering vanwege de gasten maar de interessante en soms wat stoute gesprekken naast de problematiek van het vallen op mannen en er vooruit durven komen maken dat ik blijf kijken. #boerderijvandorst pic.twitter.com/BWY3RZszFw — Ferdinand (@ferdinandkoop) November 13, 2022



Wat is #boerderijvandorst toch een heerlijk programma! — Romke (@RomkeZw) November 13, 2022



Dit is echt een schattige aflevering #boerderijvandorst @SplinterChabot — 𝕁elmer 𝕂oper (@Jelmer_Koper) November 13, 2022

Je kijkt Boerderij van Dorst terug via NPO.