Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers lovend over aftrap nieuw seizoen Even tot hier: ‘Genieten in het kwadraat’

Televisiekijkend Nederland geniet met volle teugen van de aftrap van het nieuwe seizoen van Even tot hier­. Bijna 2 miljoen mensen zagen hoe Niels van der Laan en Jeroen Woe op satirische wijze de week doornamen. „Zonder zuur te doen zó haarscherp de actualiteiten aankaarten! Dat kunnen alleen de mannen van Even tot hier.”

De eerste aflevering van het achtste seizoen van het satirische programma was met ruim 1,92 miljoen kijkers het best bekeken programma van zaterdagavond. Kijkers van Even tot hier zijn dan ook lovend op social media. „Altijd zo adrem! Hoe krijgen ze die teksten verzonnen ook”, schrijft iemand op Twitter. „Niels van der Laan en Jeroen Woe zijn weer heerlijk op dreef. Genieten in het kwadraat”, twittert een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vergeet niet te kijken naar "Even tot hier". Zij, Niels van der Laan en Jeroen Woe, zijn weer heerlijk op dreef. Genieten in het kwadraat. #EvenTotHier #BNNVARA pic.twitter.com/bQwSXxiuR4 — Ferdinand (@ferdinandkoop) November 12, 2022

Het satirische duo nam gisteravond onder meer Mark Rutte, die deze week een speech gaf op de klimaattop in Egypte, op de hak vanwege zijn Engelse uitspraak. „Mark had nog wel zo stinky zijn best gedaan!”

Linda de Mol flink aangepakt in eerste aflevering

En ook Linda de Mol was onderwerp van gesprek. Dat uitgerekend zij bespaartips geeft aan mensen die door de hoge energierekening de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen is volgens Van der Laan en Woe een gotspe. „Gelukkig kregen alle Nederlanders die het moeilijk hebben deze week een paar handige bespaartips”, begint Van der Laan. „Ja, van iemand die echt weet hoe het is om het heel moeilijk te hebben”, vult Woe zijn collega aan. „Linda gaf deze week op Instagram een paar handige bespaartips en ze plaatste er ook een geweldige foto bij”, zegt Van der Laan.

Het publiek krijgt vervolgens een quizvraag voorgeschoteld: ‘Wat doet Linda op de foto die ze plaatste bij haar handige bespaartips voor arme mensen?’ Van der Laan: „Ze drinkt champagne, ze zit in een bad vol geld of ze spuugt een bijstandsmoeder in het gezicht.” Het goede antwoord blijkt antwoord twee te zijn. „Ze baddert in het geld”, aldus het duo. „Zelfs bij de Jumbo zeiden ze: dit kun je niet maken, Linda”, roept Van der Laan, verwijzend naar de WK-reclamespot met bouwvakkers in polonaise.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Linda de Mol geeft mensen in de bijstand "bespaartips" voor energiegebruik vanuit een bad gevuld met geld. Was dat hetzelfde reclamebureau als die de Jumbo reclame heeft gemaakt? #Eventothier — Chile Picante (@ChilePicante77) November 12, 2022

K-otic komt samen in Even tot hier

Maar de grootste verrassing in de aflevering was de reünie van de popgroep K-otic. Vijf van de zeven oorspronkelijke leden zorgden voor een muzikaal intermezzo in Even tot hier. Sita Vermeulen, Rachel Kramer, Anna Speller, Bouchra Tjon Pon Fong en Bart Voncken zongen een bewerking op hun doorbraaksingle Damn I Think I Love You over de klimaatacties van de afgelopen tijd.

Alleen Martijn Terporten en Stefan de Roon waren niet van de partij. Het laatste grote optreden van K-otic was in 2016 toen de groep optrad voor een eenmalige reünie in de toenmalige Heineken Music Hall. De show werd bekostigd door een crowdfundingsactie.