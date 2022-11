Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoon Peter R. de Vries herdenkt ‘jarige’ vader en wordt overladen met reacties

Royce de Vries staat op Instagram stil bij de verjaardag van zijn overleden vader Peter R. de Vries. „Vandaag zou mijn vader 66 jaar geworden zijn. We missen hem nog iedere dag, maar vandaag vieren wij wat voor fantastische vader, man en opa hij was”, schrijft de zoon.

De advocaat, die zo veel op zijn vader lijkt, plaatste op zijn account een foto van de familie De Vries in New York, die in november 2012 is gemaakt.

Lang wachten op rechtszaak Peter R. de Vries

De Vries werd op 6 juli 2021 na een bezoek aan het programma RTL Boulevard in de binnenstad van Amsterdam neergeschoten. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

De rechtbank besliste eerder deze maand dat het strafproces tegen de twee mannen die worden verdacht van de daadwerkelijke uitvoering van de moord, Delano G. en Kamil E., opnieuw moet. De belangrijkste oorzaak daarvan is een heel late toevoeging van verklaringen van een anonieme getuige aan het dossier. Royce de Vries zei daarover op 3 november: „Ik ben er niet blij mee natuurlijk. We staan hier niet op te wachten. Ik snap dat de advocaten alles uit de kast willen halen. Mijn ongenoegen zit er vooral in dat de rechtbank er op had kunnen anticiperen, bijvoorbeeld door een vierde rechter aan te stellen voor het geval dat.” De Vries doelde op het feit dat een van de rechters is geëmigreerd. Die moet nu worden vervangen. Dat de rechtbankcombinatie verandert is niet zomaar toegestaan.



Veel reacties op bericht Royce de Vries

Het regent hartjes onder het verjaardagsbericht over Peter R. de Vries. Of beter stortregent. Op het moment van schrijven had Royce de Vries op zijn Instagram-post al bijna 10.000 likes gekregen. Van Jim Bakkum tot Bridget Maasland en van fotograaf William Rutten tot Claudia de Breij en Lex Uiting: iedereen laat de hartjes over het wereldwijde web vliegen. Ook wordt er in mooie woorden veel gereageerd.

„Jullie waren zijn hele wereld. Fijne dag met elkaar gewenst”, schrijft Rosanne Kluivert bijvoorbeeld, inclusief een hartje. Ene Karin meldt: „Gefeliciteerd Peter, daarboven. Wat een geweldige foto met jullie moeder erbij. Zo mooi compleet… sterkte vandaag.” En Monique: „Van harte gefeliciteerd met jullie hemelse vader Peter, de echte strijder. Maak er een mooie herdenkingsdag van en toch ook weer heel veel sterkte. Voor jullie en allen die hem lief hadden.”