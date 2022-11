Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ferry Doedens maakt geen vrienden in Special Forces VIPS: ‘Koekenbakker’

De tweede aflevering van Special Forces VIPS, sinds gisteren te zien op Videoland, is zeer hectisch verlopen. Er werd weer van alles uitgespookt. In het programma krijgen verschillende BN’ers militaire Special Forces-training. Dat gaat -letterlijk – niet zonder slag of stoot.

Wie zich niet aan de regels houdt, heeft er niets te zoeken. Dat wordt voor Ferry Doedens keihard duidelijk in de tweede aflevering van het programma.

Eiwitreep meegesmokkeld

Op de eerste dag ging een BN’er meteen al de mist in. En die bekende Nederlander is niemand minder dan Ferry Doedens. De beste man had trek en besloot daar wat aan te doen, ondanks dat het tegen de regels is. Er is te zien hoe hij een meegesmokkelde eiwitreep opeet. En daar moet de rest voor opdraaien.

Maar daar blijft het niet bij. Later in de aflevering zien we hoe hij nog een keer toeslaat. Het militaire regime waarmee de staf de groep door het bos leidt, samen met het feit dat de BN’ers nog geen moment rust hebben gehad sinds de start van de loodzware training, begint zijn tol te eisen. Ferry heeft weer honger en pakt zijn kans wanneer hij een snack spot.

Tranen over Ferry Doedens’ wangen

„Ik was iets aan het eten”, geeft hij vervolgens eerlijk toe. „Er lag een broodje in jullie auto en die stond open.” Zijn eerlijkheid wordt niet gewaardeerd en hoewel de staf zijn actie ’s nachts nog accepteert, nemen ze die ochtend het besluit hem alsnog uit de groep te zetten. „Ik heb heel erg het gevoel dat ik heb gefaald omdat ik mijn doelen niet heb gehaald en mijn team in de steek heb gelaten”, vertelt de OnlyFans-ster na afloop, met tranen over zijn wangen voor de camera van het programma. „Volkomen kut.”

De kijkers snappen wel dat hij is afgevallen. Op Twitter vinden ze hem een ‘pannenkoek’ en een ‘koekenbakker’.



Wat is die Ferry Doedens allemaal aan het doen, wat een vent 😭😭 #SpecialForcesVIPS — Lucstensen (@Luc_stensen) November 9, 2022



Wat een pannekoek die Ferry Doedens. Geen enkel bevel heeft hij goed uitgevoerd. Hij is wel consequent. Zelfs als hij wordt weggestuurd met 'ga links zonder te praten' presteert hij het om naar rechts te gaan en sorry te roepen. De rest is vast heel blij nu! #SpecialForcesVIPS — ⓘⓡⓔⓝⓔ 🍒🌳 (@irenek68) November 9, 2022



