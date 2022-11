Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorg volgens verzekeraar CZ ‘geen garantie meer voor iedereen’, wat betekent dat?

Zorg die altijd voor iedereen toegankelijk is, dat kan zorgverzekeraar CZ niet meer beloven. Dat klinkt behoorlijk verontrustend, maar wat houdt het precies in?

Bestuursvoorzitter Joep de Groot van CZ uitte zijn grote ‘zorg over de zorg’ vanmorgen in een interview met De Telegraaf. Kernpunten: er komen meer oudere mensen, minder handen om hen te helpen en niet iedereen kan de zorgpremie betalen.

Zorgverzekeraars hebben weliswaar een zorgplicht, maar het lukt niet om de wachtlijsten in de zorg weg te werken. De grenzen van het zorgsysteem zijn volgens hem bereikt, zegt hij tegen de krant. „Ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat het niet zo is.”

‘Reserves voor de zorg hebben een grens’

CZ is de op twee na grootste zorgverzekeraar in Nederland, met 3,7 miljoen verzekerden. Vandaag maakt CZ bekend dat de meest gekozen basisverzekering in januari naar 138,25 euro wordt verhoogd. Dat betekent een stijging van 3,75 euro per maand. CZ heeft een flink stuk eigen vermogen ingezet om de stijging van het premiebedrag zo beperkt mogelijk te houden, zegt De Groot. Zo zette de zorgverzekeraar vorig jaar 250 miljoen euro in om de premiestijging te beperken. Maar dat lukt niet jaar in jaar uit, legt hij uit. „Die reserves hebben een grens.”

Wanneer die grens bereikt wordt, hangt af van wat de beleggingen van de zorgverzekeraar opbrengen. Vorig jaar werd daar nog winst mee gemaakt, maar dit jaar wordt er verlies geleden. Volgens De Groot kan CZ dat verlies dit en volgend jaar nog wel opvangen. Maar op de lange termijn moet er iets gebeuren om de stijgende zorgkosten en premies te beteugelen. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag steeds meer toe. Het aantal handen om extra zorg te leveren blijft echter achter.

‘De zorg moet veranderen’

In een eigen persbericht voegde CZ vanmorgen daarover toe: „Het eerlijke verhaal is dat we met hetzelfde aantal mensen meer zorg moeten gaan leveren. Dat betekent dat de zorg moet veranderen. Dat is geen eenvoudige opgave, al zien we op verschillende plekken dat het kan. Wij blijven ons hiervoor continu inzetten, want het is noodzakelijk om nu door te pakken en keuzes te maken. Toegankelijkheid van goede zorg is geen vanzelfsprekendheid.”



CZ ziet meer betalingsregelingen

Ook ziet de topman van CZ een toename van het aantal verzekerden dat de premie niet meer kan opbrengen en om betalingsregelingen vraagt. Dat vindt hij zorgwekkend, zeker nu in januari de premie weer omhoog gaat. Volgens De Groot is een reorganisatie van de zorg dan ook urgent. Hij verwacht veel van het Integraal Zorgakkoord. Ook zal er strenger gekeken worden of bepaalde behandelingen wel gewenst zijn. Maar het zijn in elk geval volgens De Groot geen maatregelen die de kosten op korte termijn drukken. Wel vindt hij dat hoe langer er gewacht wordt met het hervormen van de zorg, hoe groter de opgave dan wordt.



De afgelopen zomer werd bekend dat het werkgeluk in de zorg onder werknemers vaak ver weg is. Stichting IZZ & PGGM & Co onderzocht dat. Ook toen klonken er zorgen, net als bij CZ, over het aantal mensen dat nog in de zorg wil werken. Gesteld werd: „Werkgevers moeten zorgen voor verlaging van de werkdruk en nieuwe aanwas van vakmensen is hard nodig. Het is echter ook belangrijk om de draagkracht onder zorgpersoneel te versterken, zodat ze gelukkig zijn.”