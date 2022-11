Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders heeft zin in Zwarte Piet in het land en krijgt veel reacties

Geert Wilders lijkt zin te hebben in het Sinterklaasfeest. En dan mét (een echt Zwarte) Piet wat hem betreft. Dat liet hij gisteren via een tweet weten, die hij postte terwijl hij in New York verbleef.

De PVV-voorman is inmiddels weer op Nederlandse bodem neergestreken. Dat geldt voor Sinterklaas en zijn gevolg voor komende zaterdag. De televisie-intocht van de goedheiligman is dit jaar in Hellevoetsluis en het Sinterklaasjournaal doet daar live verslag van. De presentatrice van dat programma, Dieuwertje Blok, was gisteren zelf nog in het nieuws. Op Radio 538 weersprak Blok het gerucht dat zij het Sinterklaasjournaal na 22 jaar gaat verlaten.

Geert Wilders wil al jaren dat Zwarte Piet zwart is

Van Geert Wilders is al jaren bekend dat wat hem betreft Zwarte Piet ‘gewoon’ Zwarte Piet had moeten blijven. Zwart dus. De PVV’er ziet dat als een echte Nederlandse traditie. Wat er ook al jaren is: de Zwarte Pieten-discussie. Dat heeft geleid tot Pieten met andere kleuren of roetvegen op tv en ook bij veel intochten in het land.

Dit jaar heeft de discussie niet echt de overhand, al komt het af en toe in het nieuws voorbij (zoals Emmen, zie kader). Filmproducent Burny Bos wil na nieuw inzicht dat zijn film Het Paard van Sinterklaas niet meer op televisie wordt vertoond. En IJsselmeerdorp Volendam besloot kort geleden dat een echt Zwarte Piet bij de intocht verleden tijd is. In Volendam kwamen voor- en tegenstanders bij eerdere intochten in conflict. Hoewel Sinterklaas een kinderfeest moet zijn, werd de sfeer volgens twee organiserende comités ‘te grimmig’.

👇 Zwarte Piet en Emmen Vier mensen zitten nog vast, nadat ze maandag waren opgepakt tijdens een protest tegen Zwarte Piet in de raadszaal in Emmen. De politie doet nog onderzoek naar hun identiteit. Eerder werden acht andere demonstranten vrijgelaten. Actievoerders van Extinction Rebellion verstoorden de raadsvergadering in Emmen omdat ze willen dat het uiterlijk van de pieten bij de Sinterklaasintocht in de Drentse stad wordt aangepast. De klimaatactivisten lieten weten dat ze zich solidair tonen met de antiracismebeweging en de acties van Kick Out Zwarte Piet.

Druppel olie op het vuur Zwarte Pieten-discussie

Wat Geert Wilders betreft is de Zwarte Pieten-discussie er nog wel. Hij twitterde gisteren namelijk een tekstje, al was het maar één regel. „Zaterdag weer in het land. Voor mij voor altijd: Sinterklaas én Zwarte Piet!” Hij vulde zijn mening aan met een foto van een zwarte geschminkte Piet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zaterdag weer in het land. Voor mij voor altijd: Sinterklaas én Zwarte Piet! #zwartepiet pic.twitter.com/dBpq6Q3HFP — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 9, 2022

Het is alweer acht jaar geleden dat de PVV in de Tweede Kamer een nooit uitgevoerd wetsvoorstel over de hulp van Sinterklaas indiende. De wet moest garanderen dat Zwarte Piet zwart blijft. De ‘Zwarte Piet-wet’ zou, indien aangenomen, bepalen dat gemeenten alleen mogen meewerken aan sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is – of donkerbruin. Anderskleurige pieten zouden worden verboden. PVV-Kamerlid Martin Bosma schreef het voorstel met Geert Wilders. „Er is een oorlog aan de gang tegen Zwarte Piet. Ministers en burgemeesters zetten zich in om deze loyale helper een andere kleur te geven. Dat mag niet gebeuren. Onze cultuur mag niet van hogerhand worden aangetast. Deze wet moet Zwarte Piet beschermen”, aldus Bosma. Wilders en zijn partij genoten vonden het destijds – en in ieder geval Wilders nu nog steeds – onzin dat Zwarte Piet iets te maken zou hebben met racisme of discriminatie.

Veel reacties op Tweet over Zwarte Piet

Op die ene zin van Geert Wilders wordt veel gereageerd, zowel door voor- als tegenstanders van zijn bericht. Iemand die het met de politicus eens is zegt: Nou, voor mij in principe ook, maar ik moet m’n principes aan de kant zetten voor m’n zoontje van 3 en zeggen dat roetveeg- en kaaspiet ook bestaan. Er is ook voortschrijdend inzicht. Zo schrijft iemand: „Zo stond ik er een paar jaar geleden ook nog in, totdat ik zag dat het mijn kleinkinderen helemaal niets uitmaakt, als het feest maar doorgaat. Het zijn uiteindelijk uitsluitend de volwassenen die zich druk maken.”

Ene Gerrit twittert: „Het is een kinderfeest meneer Wilders, en het zal de kindjes werkelijk jeuken welke kleur Piet heeft. Omarm 2022, het is geen 1970 meer. U bent er intelligent genoeg voor. Nog iemand is het gezeur over Zwarte Piet eigenlijk wel zat: Heb het zelf ook altijd zo gevierd als kind en heb er zelf nooit problemen mee gehad. Maar ach, ik ga me ook niet druk maken om een kinderfeest. Kinderen weten niet wat een traditie is en liggen er echt niet wakker van. Ben dit gezeik van beide kanten inmiddels best wel zat…!”