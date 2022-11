Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khalid en Sophie-kijkers niet mals over ‘vals’ optreden Annet Malherbe en Frédérique Spigt: ‘Wat ging hier mis?’

Frédérique Spigt en Annet Malherbe schoven gisteravond aan bij Khalid en Sophie om te vertellen over hun nieuwe theatertour, die volledig in het teken staat van zanger Elvis Presley. Het duo treedt aan het einde van de uitzending op met hun eigen vertolking van een een Elvis-nummer, maar daar ging iets niet helemaal goed. En kijkers laten het niet achterwegen om te benoemen dat de boel „vals” klonk.

Zangeres Frédérique Spigt, die overigens recent nog in Boerderij van Dorst verscheen, en actrice Annet Malberbe sloegen de handen muzikaal ineen. Spigt is een bekend zangeres, die onder meer faam kreeg door haar tijd in de band I’ve Got The Bullets en later als soloartiest. En Malberbe blijkt naast actrice, zoals Spigt aan tafel bij Khalid en Sophie vertelt, ook een goede zangeres te zijn.

Annet Malherbe en Frédérique Spigt bij Khalid en Sophie

Het duo vertoont in hun theatershow hun versie van het bekende Elvis-repertoire aan het publiek. Waarbij zij muzikaal worden begeleid door het Noordpool-orkest. Een ode aan het legendarische popidool. In de uitzending zien de eerste beelden van de repetities er veelbelovend uit. En tafelgasten en presentatrice Sophie Hilbrand blijken enthousiast.

Nadat het tweetal verteld heeft over hun samenwerking en fascinatie voor Elvis, is het tijd om een optreden te verzorgen. Spigt en Malherbe zingen het liedje You don’t have to say you love me, maar hun optreden verloopt niet helemaal vlekkeloos.

Kijkers niet mals over ‘vals’ Elvis-optreden

Want de dames zingen meermaals een andere tekst en ook de harmonie tussen de twee zangeressen lijkt verstoord. Kijkers merken al snel op dat de zangeressen toch daadwerkelijk „vals” zingen. En er valt inderdaad moeilijk te ontkennen dat zij hier en daar toch echt naast de toon zongen.

De reacties op hun optreden zijn dan ook niet mals. En de zangeressen kunnen rekenen op een flinke dosis kritiek. Desalniettemin zijn er ook behoorlijk wat kijkers die de indruk krijgen dat er iets misging. Zo schrijven sommigen dat zowel Spigt als Malherbe daadwerkelijk goede zangeressen zijn en het erop lijkt dat er technisch iets niet helemaal goed ging.

Zangeressen kijken bedenkelijk

Aan het einde van het optreden, als Hilbrand de afkondiging inzet, kijken de twee zangeressen elkaar bedenkelijk aan. Het lijkt erop dat zij zelf goed doorhadden dat hun optreden niet helemaal goed ging.



Ik denk dat Elvis nu toch echt the building heeft verlaten. #KhalidenSophie — Mars Peereboom Voller (@MPVoller) November 14, 2022



Zo klinkt een opgelucht applaus #KhalidenSophie — Evelyn84 (@Evelyn844) November 14, 2022



Elvis draait zich tig keer om, lees ik hier. Kan iemand in de gaten houden, dat hij uiteindelijk wel weer recht ligt? #KhalidenSophie

(Vals idd) — Wil Venema (@VenemaWil) November 14, 2022



Dit is niet goed voor mijn suspicious mind #KhalidenSophie — Rob van Lavieren (@rob_lavie) November 14, 2022



#KhalidenSophie als dit een voorproefje is voor de nieuwe theatertour, dan weet ik waar ik niet heen ga… — Robert (@RobertvKatwijk) November 14, 2022



Misschien deden hun oortjes het niet? dit was heel vals en dat klopt niet bij hen, ze zijn hardstikke goed. #KhalidenSophie https://t.co/8fnhn6CwUN — FrÏsse Start🌻٩(-̮̮̃•̃)۶ (@marifris) November 15, 2022



Daar gaat iets mis met de muziek #khalidensophie — Peter Broer (@PJBroer) November 14, 2022



Denk dat Annet en Fré zichzelf niet hoorden op de monitor? Ze kunnen namelijk fenomenaal zingen. #KhalidenSophie — Bianca Derwort (@BiancaDerwort) November 14, 2022



Oké om nou een liedje te kiezen dat in de versie van Dusty Springfield bekend is geworden is niet zo slim als je Elvis wilt eren. Maar om het dan zo te zingen? Iets mis met het geluid mag ik hopen. Elvis is running out of the building. #KhalidenSophie — Martin van Neck (@martinvanneck) November 14, 2022



Leuke vrouwen Annet en Frederique, Er ging duidelijk iets mis. Ik vind het sneu voor ze. #KhalidenSophie — Ilse (@Ilseislief) November 14, 2022

