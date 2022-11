Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Radar: mbo-student geweigerd in studentenkroeg vanwege te lage opleiding

De toegang tot een studentenkroeg geweigerd worden, omdat je mbo-student bent. „Pure discriminatie”, volgens de MBO Raad. Radar liet gisteravond zien hoe het student Jelmer Becker toch overkwam.

Jelmer is voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs MBO (JOB). In consumentenprogramma Radar was bij AVROTROS gisteravond te zien hoe hij meegaat naar Utrecht en zes kroegen bezoekt met de verborgen camera. Bij twee kroegen wordt hij geweigerd vanwege zijn (te lage) opleiding. Zijn reactie: „Schokkend! Ik kende de verhalen, maar als het jezelf overkomt voelt het heel raar en onrechtvaardig. Vinden ze ons minder waard?”

Minister vindt uitkomst Radar verwerpelijk

„Totaal verwerpelijk dit”, reageerde minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs op de uitzending met verborgen camerabeelden van Radar. „Je ziet op zoveel plekken in de samenleving dat mbo-studenten niet als volwaardig worden gezien. Dat moet echt veranderen.” Uit een steekproef van Radar, dat ons langs ook het anti-katerdrankje Antikar fileerde, blijkt dat een mbo-student bij twee van de zes betrokken kroegen werd geweigerd alleen om het feit dat hij aan het middelbaar beroepsonderwijs studeert.



Mbo-student met verborgen camera wordt geweigerd bij cafés in Utrecht vanwege opleiding. Minister Dijkgraaf: ‘Totaal verwerpelijk dit’. #radar #mbo https://t.co/RMwUFdf2hu — Radar (@avrotrosradar) November 14, 2022

‘Je ziet er prima uit, maar komt niet binnen’

„Je ziet er uit als een prima kerel, maar je komt niet binnen’’, dat zegt een beveiliger tegen Jelmer Becker (21). Bij twee studentenkroegen werd hij dus geweigerd met zijn mbo-pas. Sinds 2020 worden mbo’ers officieel niet meer als ‘deelnemers’ aan het onderwijs, maar als ‘studenten’ gezien, net als hbo’ers en studenten van de universiteit. In de praktijk, zo stelt Radar, worden mbo-studenten echter nog altijd gediscrimineerd. Kortingen bij bedrijven als Spotify en Apple zijn alleen voor hbo- en universitaire studenten. „Hier wordt men gediscrimineerd”, aldus de voorzitter van de MBO Raad Adnan Tekin. „We zijn of studenten of we zijn dat niet. Dat zijn we nu sinds een aantal jaar en dat moet je dan ook gelijk trekken.”

Proef op de som Radar in sportscholen

Radar Online-presentator Vanessa Ackah nam zelf ook de proef op de som en belde een aantal sportscholen, bedoeld voor studenten. Hier gelden hoge kortingen op de abonnementsprijzen voor studenten, echter niet voor mbo’ers. Bij geen enkele sportschool kreeg Ackah korting op het sportabonnement. Een aantal sportscholen gaf aan dat alleen de universiteit en hbo een bijdrage levert aan de sportschool. Daarom wordt de korting daar alleen aan die studenten gegeven.

Op dit moment sluit de wet het discrimineren op basis van je opleidingsniveau niet uit. „Misschien wordt weleens tijd om die wet aan te passen op dit punt”, zegt Adnan Tekin. „We doen daarom ook een oproep aan de politiek om daar serieus over na te denken en werk van te maken.” Minister Dijkgraaf zegt dat het niet nodig is de wet aan te passen, omdat artikel 1 al discriminatie verbiedt. Hij wil wel een mbo-collegekaart introduceren. „Zodat mbo’ers toegang kunnen krijgen zonder vragen van studentenkroegen. Dat ze daarmee ook korting kunnen krijgen en ze zo een volwaardig student kunnen zijn’’, aldus de minister.

Radar kun je via NPO Plus nog terugkijken.