Voedselarmoede neemt toe, Rode Kruis met tassen vol eten het land door: ‘Zeer gênant’

Voedselarmoede neemt toe, Rode Kruis met tassen vol eten het land door: ‘Zeer gĂȘnant’

Het Rode Kruis moet op steeds meer plekken in Nederland voedselhulp verlenen. De hulporganisatie ziet de voedselarmoede in ons land namelijk schrijnend toenemen. Met tassen vol eten, vooral ontbijt, probeert het Rode Kruis het forse probleem aan te pakken. Op sociale media klinkt ongeloof, of eerder boosheid: „Zeer gĂȘnant dat een gaaf land als Nederland zo veel mensen laat stikken.”

Eerder al begon het Rode Kruis met het uitdelen van ontbijttassen in de provincies Friesland en Utrecht. Vanaf volgende week ondersteunt de hulporganisatie ook gezinnen in Noord-Holland. Naar schatting van het Rode Kruis zitten er momenteel zo’n 400.000 mensen in onzichtbare voedselnood. Het Rode Kruis verwacht dat dit de aankomende tijd alleen maar toeneemt en dat de organisatie nog meer hulp moet gaan verlenen. Begin oktober zag ook het kabinet dat de nood aan de man was. Of kind, beter gezegd. Er werd 100 miljoen euro uitgetrokken om gratis schoollunches mogelijk te maken.

Voedselarmoede door inflatie en hoge lasten

Steeds meer mensen in Nederland hebben niet meer genoeg geld om voldoende en voedzaam eten te kopen voor hun gezin. Sinds de coronacrisis kloppen steeds meer mensen bij het Rode Kruis aan voor voedselhulp. Door de inflatie en stijgende vaste lasten ziet de organisatie dat mensen door voedselarmoede vaker hulp nodig hebben.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Steeds meer mensen redden het niet alleen.😧 Daarom breiden we onze voedselhulp in Nederland uit👇https://t.co/FeN9Uqd7c9 — Rode Kruis (@RodeKruis) November 15, 2022

Inmiddels worden in Friesland zo’n 600 kinderen per week geholpen met een ontbijttas. Deze ontbijttassen ter waarde van 10 euro worden samen met partnerorganisaties zoals buurthuizen uitgedeeld. De tassen gaan naar gezinnen met voedselarmoede en waarvan de kinderen vaak met een lege maag naar school gaan. Ook in de provincie Utrecht – waar de actie vorige maand is gestart – blijft de vraag stijgen: binnen drie weken werd het aantal ontbijttassen van 50 naar 120 opgeschaald. Volgende week start het Rode Kruis de hulp op in Noord-Holland. Dit zal nog op kleine schaal zijn. Verwacht wordt dat andere provincies snel zullen volgen.

‘Niemand zou zich zorgen mogen maken om eten’

Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp Nederlandse Rode Kruis: „In een welvarend land als Nederland zou niemand zich zorgen mogen maken over voldoende eten. Toch horen wij elke dag van mensen dat ze maaltijden moeten overslaan. Ook horen we dat ouders zelf niet eten om te zorgen dat hun kind dat wel kan. Mensen ervaren groente en fruit als onbereikbare luxe. Een vrouw vertelde me dat ze de hele week alleen pannenkoeken eet. En dat haar kind geen lunchtrommel mee kan geven naar school.”

Mensen ervaren groente en fruit als onbereikbare luxe.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Zeer gĂȘnant dat een gaaf land als Nederland zo veel mensen laat stikken.@christenunie @carolaschouten hoe kunnen jullie de verantwoordelijke partijen blijven steunen?#armoede #honger @RodeKruis https://t.co/gvByHfBQ3I — DaniĂ«l Gerritsen (@DarthAcribus) November 15, 2022

Boodschappenkaarten Rode Kruis

Het Rode Kruis deelt naast de ontbijttassen ook boodschappenkaarten uit in Nederland. „Tot nu toe hebben we 500.000 van deze kaarten uitgedeeld. Dit zijn kaarten waarmee mensen naar de supermarkt kunnen gaan en zelf de producten uit kunnen zoeken die zij nodig hebben.”

Door samen te werken met partnerorganisaties in wijken en buurten, probeert het Rode Kruis in contact te komen met mensen die niet genoeg geld hebben om genoeg voedzaam eten te kopen, maar daar niet direct hulp voor vragen. Dit is een ‘onzichtbare groep mensen’ die de hulporganisatie graag wil helpen. Samen wordt gezocht naar een structurele oplossing voor deze gezinnen. Het Rode Kruis focust zich op mensen met voedselarmoede, maar tussen wal en schip vallen voor reguliere hulpverlening. Of mensen die de hulp zelfstandig niet goed weten te vinden.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Nederland anno 2022. Triest 👇 Rode Kruis breidt voedselhulp in Nederland uit voor gezinnen met kinderen – https://t.co/xfYFKUs24B — Petra Berkhout (@PetraBerkhout1) November 15, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.