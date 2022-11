Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

John van den Heuvel: ‘Iedereen kan zich bij Jinek naar binnen bluffen’

De voorvallen in Jinek houden de gemoederen in de televisiewereld flink bezig. Vanochtend schreven we al dat Vandaag Inside de draak stak met de incidenten door een ingehuurde stripper door de studio te laten huppelen. Op datzelfde moment las Eva Jinek in haar talkshow een statement voor, waarin ze belooft dat de beveiliging is aangescherpt. Misdaadverslaggever John van den Heuvel schuift desondanks de komende tijd niet meer aan. Hij is buitengewoon kritisch op het programma.

Jinek was eergisteren voor de derde tijd in korte tijd de klos. Twee actievoerders braken in gele hesjes de studio in om een statement tegen het WK voetbal in Qatar te maken. De saga begon eind oktober, toen een klimaatactivist op tafel klom en zich met zijn handen vastlijmde. Een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporters boos weg tijdens de uitzending, wat ook al om het WK voetbal in Qatar ging.

Statement van Eva Jinek: ‘Wij wisten hier niets vanaf’

In de aflevering van gisteren blikt Jinek terug op de verstoringen. „Dit programma is opgericht om aandacht te besteden aan maatschappelijke discussies en ik vind het heel belangrijk om dat in een live-uitzending te doen met publiek erbij”, begint ze haar relaas. „Maar niet op deze manier.”

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de acties spontaan waren. Er bestaan vermoedens dat de incidenten in scène zijn gezet. Dit ontkent Jinek. „Voor alle duidelijkheid: wij wisten niets van deze acties af”, stelt ze. „Wij, ikzelf, zouden nooit meewerken aan een vooropgezet plan. Dat hebben wij nog nooit gedaan, nu ook niet.”

De blonde presentatrice zegt dat het programma heeft geleerd van de voorvallen. „Los daarvan: dit mag niet gebeuren. Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor alles wat in deze studio gebeurt. Deze incidenten zijn voor ons dan ook een les. Wat wij tot nu toe geregeld hadden was blijkbaar niet genoeg. We hebben de maatregelen aangepast. Wij hopen oprecht dat dit nooit meer gebeurt.”

John van den Heuvel haalt uit naar beveiliging van Jinek

Van den Heuvel heeft gisteren fel uitgehaald naar de beveiliging van het programma. Hij was te gast bij de laatste verstoring van Jinek. Volgens de misdaadverslaggever kan iedereen zich „vrij makkelijk” naar binnen bluffen, wordt niet iedereen gecontroleerd en zijn er ook geen detectiepoortjes. Van den Heuvel wordt permanent beveiligd en heeft op advies van de politie besloten voorlopig niet meer naar talkshows te gaan.

