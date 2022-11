Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside doet een Jinek: ‘stripper’ verstoort uitzending

Je hoort er als talkshow niet meer bij als je niet een keer bent verstoord, moeten ze bij Vandaag Inside gedacht hebben. Zo gezegd, zo gedaan: ze regelden dat een stripper de uitzending kwam ‘verstoren’ en reageerden zo met een vette knipoog op Jinek.

Eergisteren was het voor de derde keer in korte tijd raak bij Jinek. Twee actievoerders braken in gele hesjes de studio in om een statement tegen het WK voetbal in Qatar te maken. Eind oktober klom een klimaatactivist op tafel en lijmde hij zich met zijn handen vast. Hij werd tijdens een reclameblok weggedragen en viel uiteindelijk van de tafel af. Een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporter boos weg tijdens de uitzending toen het ook al over het WK voetbal in Qatar ging. Kijkers begonnen zich af te vragen of de verstoringen niet in scène zijn gezet, maar de makers houden vol dat dit niet het geval is.

Vandaag Inside steekt de draak met Jinek

Aan de Vandaag Inside-tafel hebben de heren het over het nieuwtje dat Trump weer een gooi wil doen naar het Amerikaanse presidentschap, als een vrouw ineens haar kleding uittrekt en in haar lingerie door de studio huppelt. „Wat gaan we nou krijgen?”, reageert presentator Wilfred Genee. De heren aan tafel liggen dubbel om het tafereel. „Zo slecht dit” zegt tafelgast Hélène Hendriks, die er toch ook wel om kan lachen. „Een beetje luchtig gekleed voor deze tijd van het jaar, hè?” is de droge reactie van Johan Derksen. René van der Gijp: „Was dit nou een activist?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nadat brandweerman/beveiliger Theo Mercedes, zoals de vrouw volgens Genee heet, te pakken heeft, probeert Hendriks het gesprek weer terug naar Trump te brengen. Dit lukt heel eventjes, totdat de ‘stripper’ weer rennend in beeld verschijnt, met Theo in de achtervolging. Dit tot grote hilariteit van de mannen. „Dit is tenminste spontane tv”, grapt Derksen. „Bij Jinek wordt dat afgesproken van tevoren.”

Vandaag Inside: ‘Dit was in scène gezet’

Voor kijkers die nog twijfels hebben of hier opzet in spel is, besluit Genee open kaart te spelen. „Misschien toch wel even verstandig om er nog even bij te zeggen dat onze beveiliging natuurlijk top is. Daar mankeert helemaal niets aan. En dat dit een klein beetje, zeg maar gerust enorm, in scène is gezet. Het was even met een knipoog naar de laatste weken.” Hendriks kan zich lastig voorstellen dat er ook mensen waren die dachten dit echt was. „Er waren nog steeds mensen die misschien die indruk kunnen hebben”, denkt Genee. „Pieter (Cobelens, red.), jij had dat ook een beetje?” Cobelens: „Ik had gehoopt dat ze vastgelijmd zou worden aan de tafel.”

Overigens blijkt er oprecht nog iets spraakmakends te zijn gebeurd: een man uit het publiek die de ‘stripper’ een tik op haar billen gaf, is er zonder pardon uit gebonjourd. Van der Gijp: „Je mag tegenwoordig ook niks meer hè?” „Dat was niet helemaal de bedoeling”, besluit Genee de saga.

Je kunt de aflevering van Vandaag Inside hieronder terugkijken of via KIJK.