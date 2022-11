Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer talkshow-onderbreking: Qatar-demonstranten breken in bij Jinek-studio

Het zit niet mee de laatste tijd, voor Eva Jinek. Gisteren is een aflevering van haar talkshow wederom verstoord, toen twee actievoerders in gele hesjes in de studio inbraken om een statement tegen het WK voetbal in Qatar te maken.

„Wij zijn hier voor Qatar! Wij komen op voor Qatar!”, riep een van hen.

Jinek weer onderbroken

Twee jongens in gele hesjes stonden tijdens de uitzending naast Eva Jinek terwijl zij hen toesprak. Ze bleef rustig en zei dat ze hun punt begreep. „Het is een onrecht dat in een land waar zoveel misstanden zijn, dat daar toch een grote wedstrijd wordt gespeeld”, stelde Eva Jinek.

„We hebben het al vaker besproken: veel mensen zitten met handen in het haar. Maar ik weet ook niet wat ik voor jullie kan doen om dat op te lossen.” Wel zei ze dat ze snapt waarom de jongens ervoor kiezen dit in de studio te verkondigen. „omdat zoveel mensen dit zien”. „Maar ik weet niet wat ik voor jullie kan doen.”

Eén van de jongens zegt dat de arbeiders in dat land weinig rechten hebben. „Mensen die te weinig worden betaald, families die families verliezen.” Jinek: „Ja, dat is ook verschrikkelijk. Ik denk dat iedereen aan tafel dat ook vindt.” Dan stelt ze de actievoerders voor om weer rustig te gaan zitten. „Dan praten we daarna verder.”



Actievoerder op tafel, Oranjefans lopen boos weg

Kijkers van talkshow Jinek kijken inmiddels bijna niet meer verbaasd op als er een onderbreking van de uitzending is. Dat kwam in korte tijd al twee keer eerder voor. Eind oktober klom een klimaatactivist op tafel en lijmde zich met zijn handen vast. Hij werd tijdens een reclameblok weggedragen en viel uiteindelijk van de tafel af.

Een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporter boos weg tijdens de uitzending toen het ook al over het WK voetbal in Qatar ging. „Tjonge-jonge-jonge wat een slap geouwehoer zeg. Kunnen wij weg hier of eh…”, was het oordeel van de supporters.

Je kunt de aflevering van Jinek terugkijken via RTL XL.