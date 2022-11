Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alweer lijken er huwelijksklokken te gaan luiden voor een B&B Vol Liefde-stel

Er blijven maar zoetsappige updates binnenstromen over het leven van de B&B Vol Liefde-kandidaten. Bij Hans en Petra is na een „onderzoekende fase” de vlam in de pan geslagen en Astrid en Harm-Jan stappen zelfs in het huwelijksbootje. Nu blijkt er nog een stel te zijn waarbij de trouwplannen in de lucht hangen.

Het zijn Martijn en Fenna, de tortelduifjes uit Portugal. Martijn is de droom van elke programmamaker, want hij wist met zijn acties keer op keer de tongen los te maken. Zo at hij tijdens een date van twee walletjes, vloeiden de tranen meerdere keren rijkelijk als een kandidate naar huis ging en riep hij wel héél snel dat hij hoteldebotel is van Fenna. Van dat laatste schrok ook zij een beetje, maar ze had wel genoeg kriebels om het liefdesavontuur met hem aan te gaan.

Martijn en Fenna B&B Vol Liefde: ‘We zijn nog steeds verliefd’

De vraag is: hoe gaat het nu met het liefdespaar? RTL Boulevard vroeg het ze gisteravond. Als de twee stralend voor de camera’s verschijnen, is het duidelijk dat het tussen de twee nog helemaal goed zit. „Ze zeggen altijd dat verliefdheid na een halfjaar weggaat. We zijn nu een halfjaar verder”, vertelt Fenna. „We hebben nog steeds dagen dat we lekker naast elkaar zitten, zo van: dit is helemaal goed”, vult Martijn haar aan. Fenna bevestigt: „We zijn nog steeds verliefd op elkaar.”

„Het gaat echt supergoed hier”, zegt Fenna met een grote lach op haar gezicht. „We wonen hier lekker samen. Ik ben altijd geweest van: rustig aan, niet gelijk samenwonen. Maar dat is uiteindelijk wel gebeurd. Maar dat gaat echt megagoed.”



Martijn en Fenna. Ik geef het evenveel kans van slagen als een nummer 1 hit voor Rutger van Barneveld in de VS #benbvolliefde pic.twitter.com/GaeDWtiEkL — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) August 23, 2022

Fenna verhuisd en zoekt een baan

Fenna is voor Martijn naar Portugal verhuisd, maar het lukt haar vooralsnog niet om een baan in de buurt te vinden. „Ik ben op zoek naar een baan in het onderwijs. En dat is dan toch wel wat sneller op afstand. Dat betekent dat ik straks door de week ergens anders ga wonen. Terwijl het zo goed gaat, dus dat is wel een beetje dubbel.” Martijn vertelt dat hij een ticket naar Nederland heeft geboekt, zodat hij tijdens de kerst met Fenna en haar familie kan zijn. „Het is het eerste vriendje dat aan de kersttafel mag zitten”, verklapt Fenna.

En dan wordt de verloving van Astrid en Harm-Jan aangesneden en wordt er héél voorzichtig gezinspeeld op nog een B&B Vol Liefde-bruiloft. „Ik ben megablij voor Astrid en Harm-Jan, dat even ten eerste”, begint Fenna. „Ik zei wel meteen: daar gaat mijn primeur”, lacht Martijn. Grappend: „Dus vergeet het maar, ik heb er geen haast meer bij.” In de studio van RTL Boulevard weten ze het zeker: daar hangt een aanzoek in de lucht.