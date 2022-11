Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arnold Karskens van Ongehoord Nederland in Op1: ‘Geen clown met een cirkelzaag’

Ongehoord Nederland (ON) van voorzitter Arnold Karskens ligt weer onder vuur omdat de omroep ‘niet voldoende bereid zou zijn samen te werken binnen het publieke bestel’. Een tweede financiële sanctie hangt in de lucht, terwijl een eerste van 93.000 euro vrijdag in een hoorzitting bij de klachtencommissie van de NPO wordt behandeld. Talkshow Op1 nodige Arnold Karskens daarom gisteravond uit. Hij schoof aan met Hakan Külcü, advocaat van ON.

Aanleiding voor de tweede sanctie is ook de uitzending van Ongehoord Nieuws van 15 september. Daarin werden mensen van kleur als ‘neger’ aangeduid. Ongehoord Nieuws wordt live altijd matig bekeken, maar door YouTube en sociale media veel besproken. Peter Kuipers, directeur van KRO-NCRV, gaf daarna aan dat hij vond dat Ongehoord Nederland direct van de buis zou verdwijnen.

Arnold Karskens over aantijging Ongehoord Nederland

Wat vindt Arnold Karskens er eigenlijk van dat hij onvoldoende bereid zou zijn tot samenwerking, wilde Op1-presentatrice Giovanca Ostania gisteravond weten. De voorzitter: „We hebben vandaag een zienswijze naar de NPO gestuurd, waarin we dat gewoon onderuit halen. Wij zijn juist altijd bereid om samen te werken met de NPO en alle collega-omroepen. Je kunt ook nergens aantonen dat we dat niet doen. Het is juist het tegenovergestelde. Het gaat juist om de andere omroepen, onder andere de EO. Alle ledenomroepen weigeren om met ons in allerlei overleggen samen te zitten. Bert Huisjes van WNL noemt mij een clown met een cirkelzaag en wil dat we van het net worden afgegooid.”

Arnold Karskens voelt zich allesbehalve een clown met een cirkelzaag. De zienswijze waarover hij sprak telt 39 pagina’s en is op de website van Ongehoord Nederland te vinden. Advocaat Külcü stelt dat het bestuur van de NPO helemaal niet bevoegd is de twee sancties op te leggen. „Het is een interessante vraag waarom een bestuur iets denkt te kunnen doen, wat de wet hen niet verschaft.”



De NPO wil omroep Ongehoord Nederland opnieuw aanpakken. Mede omdat in een uitzending van Ongehoord Nieuws mensen van kleur als ‘neger’ werden aangeduid. Advocaat van de omroep Hakan Külcü: “Het zijn beelden bij een idee dat je wil overdragen.” #Op1 pic.twitter.com/4BkAvePNrF — Op1 (@op1npo) November 15, 2022

Advocaat: ‘Neger was tien jaar geleden normaal’

Tijs van den Brink, collega-presentator van Op1, ging in op de uitzending van 15 september. „Daar werden mensen van kleur, ik zeg het één keer, als neger aangeduid. Was dat overlegd van tevoren?” Arnold Karskens: „Wij laten de presentatie vrij of zij iemand zwart noemen, of neger. Ik heb veel gereisd. Of je nou naar Afrika gaat of de Verenigde Staten, neger is geen verboden woord. Dat mag je gebruiken.” Van den Brink: „Voor veel mensen is het kwetsend.” Advocaat Külcü: „Ik hoor dat het woord beladen is. Dit is het interessante punt. Ik denk dat men het eigenlijk eromheen beter had moeten belichten.” Van den Brink: „Wat bedoelt u daar precies mee?” Külcü: „Het woord neger gebruiken in deze context, daarbij had men moeten zeggen: ‘Tegenwoordig is dat een beladen begrip geworden’. Dat was tien jaar geleden minder beladen dan nu. Toen hadden we in de supermarkt nog negerzoenen, noem het maar op. Allemaal heel normaal.”

Het had dus anders gemoeten, concludeerde Van den Brink. De advocaat weer: „Nou, er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de betekenis, in de lading die dat woord heeft gekregen. Wat men bij ON wil bewerkstelligen is dat die belading die het heeft gekregen, weer meer naar het neutrale wordt getrokken.” Om ook toe te voegen: „Dat had men wel even kunnen aanstippen.” Tijs van den Brink: „Kunnen of moeten? Want heel veel mensen zijn hierdoor gekwetst.” Külcü: „Kunnen in de zin van ‘juridisch gezien hebben we hier de vrijheid van meningsuiting. En dat valt binnen de perken. Binnen ON vinden we dat dat heel ruim moet blijven.”

👇 Reactie NPO De NPO reageert vooralsnog niet op de eis van omroep Ongehoord Nederland om op te treden tegen de omroepen die niet meer journalistiek willen samenwerken met ON. Dat liet een woordvoerder vanmorgen weten, nadat omroepbaas Arnold Karskens deze eis zoals in Op1 gemeld had gepubliceerd op de website van ON. Ook het College van Omroepen, waarin alle omroepen overleggen, laat weten geen reactie te geven. Alle omroepen behalve de NOS meldden eerder niet meer te willen samenwerken met Ongehoord Nederland, omdat de omroep volgens hen „geen journalistiek bedrijft”.

Op sociale media is veel op het interview met Arnold Karskens gereageerd, zowel ‘voor’ als ‘tegen’. Waar de een vindt dat Ongehoord Nederland een slecht verhaal bracht, vinden anderen dat het ON-duo te hard is aangepakt en steeds in de rede werd gevallen.

Op1 terugkijken kan via NPO Plus.