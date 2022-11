Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na flater Jumbo valt WK Qatar-spotje Bavaria wél in de smaak: ‘Briljant’

Hèhè, een bedrijf dat ‘stelling durft te nemen’ en iedereen vrij laat in een mening over het WK voetbal in Qatar. Dat is de gemiddelde (positieve) reactie op het WK-spotje van Bavaria. Het biermerk wordt geroemd om z’n originaliteit en lef.

Hoe mis het ook kan gaan, bleek onlangs met het voetbalspotje van Jumbo. Daarin liepen bouwvakkers in een sliert van bekende Nederlanders de polonaise op een bouwplaats. Iedereen zag in één tel: zoiets verzin je niet als bij de bouw van voetbalstadions vele gastarbeiders om het leven zijn gekomen. Maar zoiets werd dus wel verzonnen. De supermarktketen verwijderde het Qatar-spotje na een orkaan aan ophef van tv en internet.

Bavaria scoort vaker op een WK voetbal

Bavaria scoorde tijdens wereldkampioenschappen voetbal wel vaker met rake reclamespots. De bekendste is de DutchDress tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika, toen Oranje de finale haalde. Vele vrouwelijke supporters, waarbij de camera’s vaak op Yolanthe Cabau gericht werden, droegen het fleurige jurkje. Op Twitter weet men met de DutchDress ook wel raad trouwens, als het om het WK in Qatar gaat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinterklaas en Kerstman samen in WK-commercial

Gisteren verscheen de nieuwste WK-spot van Bavaria. Deze keer is gekozen voor een bijna 4 minuten durende ‘Warme Kerst Musical’. De strekking volgens de bierbrouwerij: „Oranje kijken of vermijden? Deze Sinterkerst zijn het hele gekke tijden. Sint slaapt er slecht van en daarom heeft Santa speciaal een slee eerder gepakt. De twee oude vrienden treffen elkaar bovenop hun stamkroeg.” Dat gebeurt normaal gesproken op 6 december, vermeldt de reclame. „Maar er is iets heel geks aan de hand.” De Kerstman vindt dat de twee wel een biertje hebben verdiend. Sint, die best veel lijkt op Leo Alkemade, kiest een 0.0 („doe niet zo schijnheilig, man”).

Dan volgt er ouderwetse mannentaal over voetbal, maar wel met een serieuze ondertoon. Zo vallen bij Sint, op een grappige manier, de termen ‘omkoperij van zakkenvullers’, ‘pure commercie’, ‘grove overtreding’ en ‘corrupt gedoe in de woestijn’. De Kerstman keurt het ook allemaal af, maar weet ook: „Oranje kan ons toch samenbrengen? Het is toch ook ons volksfeest?” „Het is niet voor elk volk een feest”, vindt Sinterklaas. Na een musicallied van de pakjesuitdelers volgt nog een boodschap: of je nou kijkt, of wegkijkt… laten we vooral samenblijven tijdens deze hele gekke tijden.

Oordeel zelf:

‘Bavaria loopt niet van de ellende weg’

In NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 (terugluisteren kan hier vanaf minuut 22) liet retail-deskundige Paul Moers zijn visie gisteravond op de WK Qatar-spot van Bavaria schijnen. Hij is vol lof. „Ik vind het eigenlijk briljant gedaan”, vindt Moers. „Dit is een bedrijf dat gewoon keihard kritiek op Qatar durft te uiten. Ze gebruiken zelfs het woord ‘grove overtreding’. Dit is heel knap. Bavaria loopt niet van de ellende weg, ze gaan het gewoon bespreken. Dat is een heel verschil met andere commercials die we gezien hebben.” De boodschap vindt Moers sterk: „Jongens, of jullie nou kijken of niet kijken, het maakt niet uit. Maar wij proberen een stukje verbinding te zoeken. Mooi en gedurfd gedaan.”

De reclame-deskundige weet ook dat Bavaria een mening kán geven. „Het is een familiebedrijf. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Albert Heijn, die denken ‘wij hebben aandeelhouders, die kunnen weleens heel lastig worden als we politiek gaan bedrijven’. Bavaria denkt ‘daar hebben wij helemaal niets mee te maken, wij doen en durven dat gewoon’.” Heel wat beter dan die Jumbo-spot van laatst, kreeg Moers nog even voorgelegd. „Ja, dat was de misser van het jaar.” Al vindt hij ook dat Jumbo uiteindelijk adequaat heeft gehandeld.

Positieve reacties

Veel mensen hebben positief op de nieuwe bier-commercial gereageerd. „Wat doe je als het WK bezoedeld is? Dan maak je zo’n online commercial. Well done, Bavaria”, twittert Jeanette bijvoorbeeld. „Leuk gedaan ⁦Bavaria, ik wil ook zo’n trui!”, post iemand anders, doelend op de Kerstman. Myrian meldt: „Oranje kijken of vermijden… Onder de indruk, gefeliciteerd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oranje kijken of vermijden? Deze Sinterkerst zijn het hele gekke tijden. Sint slaapt er slecht van en daarom heeft Santa speciaal een slee eerder gepakt. #helegekketijden — Bavaria (@Bavaria) November 16, 2022