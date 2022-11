Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor barre tijd: energierekening wordt in 2024 zo’n 2400 euro duurder

Helaas, weer slecht nieuws over de energiekosten. Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt dat zodra het prijsplafond eind 2023 afloopt, de energierekeningen van huishoudens enorm stijgen. Naar schatting wordt de gemiddelde gas- en stroomrekening in 2024 met 2500 euro per jaar duurder.

VEH-directeur Cindy Kremer roept daarom het kabinet op om met aanvullend beleid te voorkomen dat de energienota vanaf 2024 voor veel mensen onbetaalbaar wordt. Dat is nu namelijk wel het vooruitzicht.

‘Betaalbaarheid blijft een probleem’

Volgend jaar stijgen de belastingtarieven voor gas- en elektriciteitsverbruik. Daarnaast verlaagt de regering de vaste teruggave van de energiebelasting fors, terwijl de btw over energie na een tijdelijke verlaging tot 9 procent weer teruggaat naar 21 procent.

Energiedeskundige Jilles van den Beukel deed in het WNL-radioprogramma Sven Op 1 gisteren soortgelijke uitspraken. Volgens hem gaan we gure tijden tegemoet op de energiemarkt. „In de winter van 2024 zullen de buffers waarschijnlijk nog wel gevuld gaan worden, maar de betaalbaarheid van gas blijft een probleem”, vertelt de deskundige. „Van de huidige hoge prijzen ben je niet 1, 2, 3 af. De daling zal heel geleidelijk gaan.”

Energierekening is een tikkende tijdbom

Huishoudens die tijdig energiebesparende maatregelen hebben genomen en bijvoorbeeld zonnepanelen hebben, kunnen die stijging voor een groot deel voorkomen, denkt VEH-directeur Cindy Kremer. „Maar mensen die dergelijke besparingen in hun huis niet hebben kunnen realiseren, staat een enorme lastenverhoging te wachten”, zegt ze tegen De Telegraaf.

Ook roept Kremer op om zoveel mogelijk woningen te isoleren voor 2024. „Slecht geïsoleerde woningen moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. Anders lopen bewoners het risico na volgend jaar alsnog hard te worden getroffen door hoge energietarieven en belastingen.”