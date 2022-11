Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

CDA pleit voor verbod op telefoons op school, maar hoe realistisch is dat?

Mobieltjes in de les zorgen al jaren voor een grote hinder in de klas. Daarom vindt het CDA dat mobiele telefoons verboden moeten worden in klaslokalen van basis- en middelbare scholen. Veel scholen hebben al regels om het gebruik van mobieltjes in de klas tegen te gaan, maar dat is nu een lappendeken. Dit leidt tot onduidelijkheid en discussies.

Daarom is het beter om landelijk een wettelijke norm te stellen en het daarna aan scholen zelf over te laten hoe ze dit verbod in de praktijk invullen, meldt een CDA-woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws.

Verbod op telefoons op school

Volgens het CDA wordt een verbod ondersteund door leraren, die vaak veel moeite hebben om hun leerlingen ertoe te bewegen hun mobieltjes op te bergen. Het gebruik van mobieltjes is slecht voor de concentratie van kinderen, meent CDA-Tweede Kamerlid René Peters, die tijdens de begrotingsbehandeling van onderwijs vandaag zal pleiten voor een verbod.

Scholen moeten volgens het CDA zelf kijken hoe ze ervoor zorgen dat mobieltjes worden opgeborgen. Dat kan in kluisjes zijn, rekjes of weggestopt in tassen. Wat Peters betreft is zo’n wettelijk verbod goed te handhaven, omdat er geen discussie in de klas meer voor nodig is. De CDA’er hoopt op steun van de minister en andere partijen en heeft anders een motie hierover in petto.

Negatieve effecten volgens CDA

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is niet onder de indruk van het CDA-voorstel. Scholen maken zelf hun regels over hoe het er binnenshuis aan toe gaat en daar hoort de omgang met mobieltjes bij, vindt de organisatie. En mocht er een landelijke regeling komen, dan is het toch nog steeds aan de scholen zelf om die te handhaven. In sommige landen is er al zo’n verbod, zoals in Frankrijk. Sinds 2018 mogen Franse leerlingen zelfs in de pauzes geen telefoons gebruiken. Ook een aantal scholen in Nederland handhaven dit verbod.

Het CDA vermoedt dat het voor betere schoolresultaten gaat zorgen. Een eerder onderzoek van onderwijsbureau DUO bevestigde dat: smartphones in de klas leiden tot lagere cijfers en verminderde taal- en leesvaardigheid.