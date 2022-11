Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom hebben nog minder Nederlanders zin in de Sint (en het is niet alleen de Pieten-discussie)

Sinterklaas is in het land en daar zijn vooral de kinderen erg blij mee. Zij zijn zeker niet alleen, maar toch is er ook een grote groep die het eigenlijk wel heeft gezien met de goedheiligman. Eén op de vijf Nederlanders heeft minder zin in Sinterklaas dan een jaar geleden.

Vorig jaar bleek ook al uit een onderzoek dat er minder gezinnen hun schoen zetten en pakjesavond vieren. Het gaat dus niet helemaal lekker met de populariteit van de Sint. Toch viert nog altijd bijna de helft van ons land Sinterklaas. Dat doet een gedeelte dus tegen hun zin in. Dit blijkt uit onderzoek van Aanbiedingenfolders.nl.

Dit is waarom mensen minder zin hebben in Sinterklaas

De groep die minder heeft met het Sinterklaasfeest is voornamelijk jongeren tot 30 jaar. „Mede door de Pieten-discussie en de pandemie van de afgelopen jaren en de huidige economische crisis, heeft niet iedereen meer zin in Sinterklaas”, zegt Ivar van der Wal van genoemde website. „Ook onze huidige wegwerpcultuur wordt als reden genoemd om niet meer mee te doen aan 5 december.”

De groep waarbij de Sint het meest populair is, is uiteraard de jonge gezinnen. Ook hoogopgeleiden en inwoners van het zuiden van Nederland zetten met alle liefde hun schoen. In die provincie wordt op 5 december het hardst ‘gefeest’. Bijna 60 procent van de Zuid-Nederlanders viert Sinterklaas, terwijl dit percentage onder de West-Nederlanders op nog geen 40 procent ligt.

Lager budget dan vorig jaar

Van de gezinnen met kinderen onder de 12 viert 86 procent dit jaar pakjesavond. Zij doen dit vrijwel allemaal met een jute zak vol cadeautjes. Wel geeft een derde van de Nederlanders aan dit jaar een lager budget te hebben dan vorig jaar. Vooral vrouwen lijken de hand op de knip te houden. Een op de drie vrouwen zegt minder geld aan Sint te willen besteden.