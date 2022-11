Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom aliens waarschijnlijk meer interesse hebben in mieren dan mensen

Als buitenaardse wezens naar de aarde zouden komen, zou je denken dat ze de mens als allereerst willen bestuderen. Maar in praktijk ligt dat toch iets anders. Mieren zijn waarschijnlijk een stuk interessanter voor aliens.

Tenminste, als we wetenschapper Neil DeGrass Tyson moeten geloven. In het magazine Popular Mechanics vertelt hij dat aliens waarschijnlijk andere definities hebben voor ‘slim’ en ‘sterk’. Dat maakt ons een stuk minder interessant.

Waarom mensen voor aliens waarschijnlijk niet interessant zijn

Welke wezens het aantrekkelijkst zijn voor aliens, ligt maar net aan wat ze intrigerend vinden. Mensen zijn misschien de slimste wezens op aarde, maar bestuderen van hersenen is niet eenvoudig. En het is niet duidelijk of aliens ons interessant genoeg vinden. Walvissen, olifanten en dolfijnen hebben immers allemaal grotere hersenen dan mensen. Misschien zijn zij wel een stuk slimmer dan wij zijn.

Dus hoe zit het met de grootste hersenen ten opzichte van ons lichaamsgewicht? Je zou misschien denken dat wij mensen winnen, maar we maken geen schijn van kans. Muizen hebben bijvoorbeeld precies dezelfde verhouding tussen hersenen en lichaamsgewicht als wij. Dat maakt ons voor aliens toch iets minder uniek.

Staan vogels en mieren op nummer één?

Vogels hebben daarentegen een veel hogere verhouding tussen hersenen en lichaamsgewicht dan mensen. Neem bijvoorbeeld de ekster uit deze YouTube-video. Na het drinken van wat water uit een fles, kan deze ekster niet ver genoeg reiken met zijn snavel om te blijven nippen. Hij kijkt rond, vindt een steentje dat klein genoeg is om in de fles te passen en laat het erin vallen. Het waterniveau wordt hierdoor verhoogd, zodat hij weer verder kan drinken. Een trucje waar aliens misschien wel meer over willen weten.

Maar de dieren met de grootste hersenen voor hun lichaamsgewicht zijn mieren. Dieren zijn dus echt een stuk slimmer dan je op het eerste oog denkt! Daarom zouden aliens misschien wel helemaal niet geïnteresseerd zijn in onze soort. Tyson denkt dat we met een beetje geluk de zesde plek krijgen op hun lijst. Maar hij geeft geen garantie…