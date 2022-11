Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jubileumaflevering Even tot hier valt in de smaak: ‘Dit in 24 uur neerzetten, respect’

Even tot hier kon gisteravond weer rekenen op heel wat lovende woorden. Het programma, waarin Niels van der Laan en Jeroen Woe in één week een muzikale voorstelling over die week maken, is weer even actueel als altijd. Met dit keer de start van het WK voetbal in Qatar, en zelfs al het Volkskrant-artikel over DWDD: „Dit in 24 uur neerzetten… respect.”

De uitzending van gisteravond trok weer heel wat kijkers: zo’n 1,78 miljoen kijkers zaten voor hun televisie gekluisterd. Ook vorige week, toen Even tot hier aftrapte met het achtste seizoen, trok het satirische actualiteiten programma heel wat bekijks: „Genieten in het kwadraat”, luidde een reactie.

50ste aflevering Even tot hier

„Het is een bijzondere avond, want dit is de vijftigste aflevering van Even tot hier“, trapt presentator Jeroen Woe af. „En nog een jubileum”, vervolgt wederhelft Niels van der Laan, „In die vijftig afleveringen hebben wij precies 200 redacteuren een burnout ingejaagd.” Daarmee verwijst Van der Laan naar het onderzoek van de Volkskrant over de angstcultuur op de werkvloer van talkshow De Wereld Draait Door. Die actualiteit hebben ze gelijk in een liedje verwerkt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Achter de schermen pic.twitter.com/AXaNkChluo — Even Tot Hier (@eventothier) November 19, 2022

Het omstreden WK voetbal, wat vandaag officieel begint, werd ook onder de loep genomen door Van der Laan en Woe. Zo spreken ze met een oranjefan en een horeca-ondernemer die uit principe geen WK-wedstrijden uitzendt: „Alles is heel erg ingetogen.” „Het gerucht gaat zelfs dat de opstelling vanaf de Dam wordt bekendgemaakt”, grapt Van der Laan wanneer er beelden worden getoond van koning Willem-Alexander die de namen van het Nederlands elftal in de opstelling van de Dodenherdenking opnoemt.

De gast van de avond bij Even tot hier was Paul de Leeuw, die een muzikaal optreden tijdens de jubileumaflevering verzorgt. „We kijken lekker naar Qatar, naar alle sjeiks vol homohaat”, zingt De Leeuw, „Maar wat kun je doen, bij jou in straat?” De Leeuw vervolgt: „Verf mee met de regenboogactie”, verwijzend naar de regenboogtrap op een middelbare school in Winterswijk. „Verven van Qatar tot aan Winterswijk.”

‘Sta er nog elke week van te kijken’

Kijkers hebben niks anders dan lovende woorden voor hoe Even tot hier in elkaar zit. „Ik sta er nog elke week van te kijken. Het nieuws van gisteravond hebben ze al verwerkt tot rode draad en een liedje. Zó knap”, zegt een kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een topuitzending! In 24 uur – want zo oud is het DWDD-nieuws – zoiets neerzetten: respect voor de makers voor en achter de schermen. #eventothier — Liesbeth van der Heijden (@Liesbethvdh) November 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat was #eventothier weer subliem. Hoogtepunt vond ik het chanson over Mathijs en Arib la bohème (achter de schermen). Maar sowieso die liedjesteksten zijn zo sterk, ook het regenbooglied van Paul de Leeuw. — roos vonk (@roosvonk) November 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sta er nog elke week van te kijken hoe briljant #eventothier in elkaar zit. En zo enórm actueel. Nieuws van gisterenavond al verwerkt tot een rode draad en een enorm pakkend liedje. Zo knap! — Mathieu van de Ven (@mathieuvandeven) November 19, 2022

Even tot hier terugkijken? Dat kan hier.