Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een wijntje bij het kerstdiner? Nieuwe campagne roept op: drink geen alcohol in bijzijn van kinderen

We weten dat kinderen het gedrag van hun ouders overnemen. We weten ook dat alcohol geen goed effect heeft op ons lichaam. Waarom is het dan toch zo dat bijna elke ouder drinkt in het bijzijn van zijn kind(eren)? Dat vraagt de Alcoholalliantie AAN zich af en de organisatie probeert dit tegen te gaan met een nieuwe campagne, die vandaag van start gaat.

In het hele land doen volgens AAN regionale en lokale organisaties mee aan de campagne Zien drinken, doet drinken.

Nieuwe cijfers over alcoholgebruik

Een biertje in de sportkantine terwijl er kinderen aanwezig zijn of een wijntje drinken op de bank met de kinderen naast je? Dat is binnenkort verleden tijd, als het aan AAN ligt. De Alcoholalliantie AAN is een samenwerkingsverband van gezondheidsorganisaties dat zich wil inzetten voor beperking van de alcoholproblematiek in Nederland. Ze komen met nieuwe cijfers. Nu heeft bijna de helft van de Nederlandse scholieren van 12 tot en met 16 jaar al eens alcohol gedronken, weet de organisatie, en daar zijn ouders „deels schuldig aan”.

AAN wijst op de resultaten van een nieuw onderzoek onder 500 ouders van gemiddeld 39 jaar, en uit alle provincies en met verschillende opleidingsniveaus, dat afgelopen maand werd uitgevoerd door de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ongeveer 40 procent van de ouders zei zeer recent gedronken te hebben in het bijzijn van hun kind of kinderen. En dat terwijl bijna 68 procent toegaf te weten dat kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren, ook als het om alcoholgebruik gaat.

‘Voorbeeldgedrag doet er toe’

Uit onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf twee jaar een beeld vormen van hoe ouders met alcohol omgaan. Dus: het voorbeeldgedrag van ouders, maar ook van andere familieleden, doet ertoe. Volgens AAN is dat goed nieuws, want opvoeders hebben meer invloed dan ze soms denken. Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verklein je de kans dat ze (al jong) gaan drinken. Het doel van de organisatie is om kinderen niet eerder dan 18 jaar alcohol te laten drinken.