Gedoe om combinatie One Love-speldje en sjaal minister Helder: ‘Teleurgesteld’

Er is, zoals velen weten, nogal wat gedoe om het WK in Qatar. Zo is het land niet bepaald verwelkomend voor de LGBTQ-gemeenschap en worden regenbooguitingen niet echt gewaardeerd (of zeg maar ‘echt niet’). Een One Love-speldje, om aan te tonen dat je tegen elke vorm van discriminatie bent, mag dan sinds kort weer wel. Maar daar ging minister Conny Helder (Sport) nou net de mist in, volgens velen.

Deze week was er al het een en ander te doen om minister Helder. Zij brak namelijk een debat in de Tweede Kamer af, omdat ze haar vlucht naar Qatar moest halen. Ze liet de Kamerleden in woede achter. Terwijl ze bezig was met de beantwoording van de vragen over het ijsstadion Thialf, gaf de bewindsvrouw aan nog vier minuten te hebben. Haar vliegtuig zou anders te laat vertrekken. De Kamer was toen al zes uur bezig met de sportbegroting van Nederland. De tweede termijn van het debat moest toen nog beginnen.

Dat de minister juist vanwege Qatar het debat afbrak, viel al helemaal niet lekker. Het is namelijk tegen de wens van de Kamer in dat Nederland een afgevaardigde naar het WK stuurt. Qatar ligt namelijk hevig onder vuur vanwege het schenden van mensenrechten én de honderden arbeiders die omkwamen bij de bouw van het stadion.

‘Statement’ Conny Helder bij WK in Qatar

Op social media viel mensen echter nog iets anders op, dat ook bij talkshow Op1 werd opgepikt. Tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Qatar gisteren – die ‘we’ met gemak met 2-0 afrondden – maakte minister Helder een statement. Althans, dat statement was niet echt te zien… Ze droeg namelijk wel het One Love-speldje, maar ónder haar sjaal. En op die sjaal stond ook nog eens meermaals ‘nevermind’. Krachtige boodschap? Niet echt.

Bij Op1 schoof Kamerlid Jeanet van der Laan (D66) aan. Zij vindt deze actie van minister Helder ‘niet genoeg’. „Ik was teleurgesteld. Dit is geen statement. Diplomatie gaat er ook om dat je symbolen gebruikt en dat het effect heeft. En dan ook nog een sjaal waarop ‘never mind’ staat, dragen…” Sportjournalist Kees Jansma zit naast Van der Laan en kan een lach niet bedwingen. „Sorry”, verontschuldigt hij zich nog.

Op1-presentatrice Giovanca Ostiana vraagt Van der Laan of ze had verwacht dat Helder het speldje zou dragen. „Nee, ik had het gehoopt”, komt het antwoord. „Ik had het niet verwacht, omdat het al te lang duurt voordat het kabinet zich uitspreekt. De minister wilde gisteren tijdens het sportdebat ook niks prijsgeven.” Het Kamerlid geeft aan dat ze ‘niet verrast’ is door dit statement, maar ‘wel teleurgesteld’.

One Love-speldje met ‘nevermind’ erbij

Tijs van den Brink, presentator van de talkshow, vraagt nog eens naar de sjaal. Want een sjaal met elke andere opdruk (of geen opdruk) zou beter zijn geweest, lijkt hij te denken. „Vermoed u dat ze daar ook iets mee wil zeggen?”, vraagt hij Van der Laan over het woord ‘nevermind’. „Dat mag ik hopen van niet. Nee.” „Maar waarom draag je dan een sjaal met ‘nevermind’ erop?”, is de vraag die bij Van den Brink onbeantwoord blijft. Van der Laan: „Nou ja, ik denk dat het om de oranje kleur gaat. De minister heeft namelijk aangekondigd wel passende kleding aan te trekken. Nou, dit is dan oranje. Maar je moet wel letten op wat er dan op staat. Dit is echt zo ongelukkig.”



