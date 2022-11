Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘De vloek van Drake’ bij Beau, dringende oproep aan Memphis Depay

Voetballers zijn net mensen, ook zij zijn fan van bijvoorbeeld acteurs, bands en rappers. Vooral rapper Drake lijkt bij sommige voetballers goed in de smaak te vallen. Maar volgens Frank Evenblij, die gisteren aanschoof bij talkshow Beau, rust er een vloek op hem. Of beter gezegd: er rust een vloek op op de foto gaan met hem.

In de studio zien we een foto van Drake met Alphonso Davies, een Canadese voetballer. Evenblij: „Kan gebeuren, is natuurlijk cool als je Drake tegenkomt. Maar er is iets aan de hand met mensen die met Drake op de foto gaan.” Volgens hem rust er een heuse vloek op die mensen, sporters in het bijzonder.

Frank Evenblij bij Beau: ‘Vloek op mensen die met Drake op de foto gaan’

‘We’ hebben de wedstrijd van gistermiddag dan prima gewonnen, thuis vielen mensen bijna in slaap terwijl Oranje twee keer (eigenlijk drie keer, maar die derde werd afgekeurd) scoorde tegen Qatar. Geen vervloekt team dus, zou je denken. Maar daar kan verandering in komen. Evenblij legt bij Beau de ‘vloek’ verder uit: „Davies miste in deze wedstrijd (tegen Kroatië, red.) een penalty. Nou, vervelend, en dan denk je: ‘Wat heeft Drake daar mee te maken?’ Nou, hier gaat een hele historie aan vooraf.”

En dan komt de voormalig Jakhals met een half geschiedenisboek van sporters die op de foto gingen met Drake en daarna schijnbaar zó van slag waren, dat ze steken lieten vallen. „Agüero in 2019, Champions League-nederlaag met Manchester City, miste ook een penalty en had óók daarvoor een selfie gemaakt met Drake. Pogba, ook een grote speler hè, verloor de FA-cup met Manchester United, vlak nadat hij met Drake op de foto ging. Dat vind ik toch wel heel gek. En dan zeg je: ‘Kan het nog gekker?’ Ja, het kan nog gekker”, zegt Evenblij met overtuiging.

Aubameyang werd ‘volledig afgedroogd’ door Everton met Arsenal, noemt hij op. En wat denk je: ook kort daarvoor op de foto geweest met Drake. „Dit kan nog een halfuur doorgaan”, zegt Evenblij nadat Beau van verbazing in verbazing valt. „Serena Williams, toptennisser, in 2015 stond ze in de finale van de US Open. Tegen iemand die daar toevallig ingestruikeld was en niet eens kon tennissen. Maar Serena Williams was daarvoor even op de foto geweest met Drake. Vlak voor de finale en wat denk je? Verloren. Verloren van een totaal onbekende.”



Er is iets aan de hand met voetballers die met Drake op de foto gaan… Frank Evenblij noemt het verschrikkelijke fenomeen ook wel: ‘De vloek van Drake’ en doet een prangende oproep aan @Memphis. #Beau pic.twitter.com/4AlNKk2E0U — BEAU (@BeauRTL) November 29, 2022

Oproep aan Memphis Depay tijdens WK in Qatar

Als laatste voorbeeld noemt Evenblij MMA-vechter Conor McGregor, „die is echt waanzinnig goed”. Maar het zal je inmiddels misschien niet meer verbazen: foto’tje met Drake en daarna werd hij tijdens „een ontzettend belangrijke wedstrijd half dood geslagen”.

Het punt lijkt in de studio in ieder geval gemaakt. Beau lijkt het ook te snappen: „De vloek van Drake.” Maar Evenblij is nog niet klaar, want het belangrijkste komt nog. Hij wil Memphis Depay een dringende boodschap meegeven. Met een blik direct in de camera: „Ik weet dat jij fan bent van Drake, want je volgt ‘m op Instagram. Maar ik vraag je in landsbelang: ga nog liever op de foto met Lil Kleine, Ali B, Marco Borsato, maakt me niet uit. Maar alsjeblieft: níet met Drake.” Nou, hopen dat ie luistert.

