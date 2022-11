Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

WK-baas geeft toe: vier- tot vijfhonderd doden in Qatar in plaats van drie

Hassan Al-Thawadi, hoofd van het organiserend comité van het WK voetbal in Qatar, geeft in een interview toe dat er honderden arbeidsmigranten zijn overleden tijdens de voorbereidingen van het toernooi. In juli sprak Al-Thawadi nog van „niet meer dan drie doden”. De uitspraken deed hij in een interview met de Britse journalist Piers Morgan.

„De schatting is rond de 400, tussen de 400 en 500. Ik heb het exacte aantal niet”, aldus Al-Thawadi.

Honderden doden in plaats van drie

The Guardian sprak in 2021 van 6500 arbeidsmigranten die overleden waren op de werkplaatsen in Qatar in de voorgaande jaren. Ook Amnesty International ging uit van honderden doden, of „misschien wel meer”. Qatar heeft altijd gezegd dat het niet klopt en dat er volgens de officiële cijfers maar drie mensen op de werkplaatsen zijn overleden. Dit werd ook meerdere keren beaamd door FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

In het interview met Morgan laat Al-Thawadi nu een ander geluid horen. „Wat is het eerlijke en realistische aantal van de mensen die zijn overleden tijdens alle werkzaamheden voor het WK in de afgelopen jaren? Sinds jullie wisten dat jullie het WK mochten organiseren?”, vraagt Morgan. Hierop antwoordt Al-Thawadi dat er tussen de 400 en 500 arbeidsmigranten zijn overleden. „Elke dood is er één te veel”, vervolgt de WK-baas.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament. "Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 28, 2022

Verbeteringen nodig van werkomstandigheden in Qatar

Al-Thawadi wees in het interview op de hervormingen die in de afgelopen jaren in het emiraat zijn doorgevoerd voor verbetering van de werkomstandigheden bij de WK-stadions. „Verbeteringen waren nodig. Dat beseften we zelf ook, al voor we het WK binnen probeerden te halen. Dat besef komt voort uit onze eigen waarden. Er zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van gezondheid en veiligheid, accommodaties en het afschaffen van het kafala-systeem.”

Amnesty International heeft vandaag een verzameling van 60.000 handtekeningen overhandigd aan de ambassadeur van Qatar in Den Haag. De ondertekenaars ondersteunen de eis dat er vanuit de FIFA en Qatar een compensatiefonds voor de slachtoffers van misstanden rondom de stadionbouw voor het WK komt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.