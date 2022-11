Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze plaatsen heb je de meeste kans op een witte kerst

De gezellige en misschien wel koude wintermaanden komen eraan en de vele feestdagen en cadeaus wekken veel vreugde op. Toch is het altijd maar weer de vraag of het grootste cadeau arriveert: een witte kerst.

Want wat is nou leuker dan een pak sneeuw onder de kerstboom? De eerste sneeuw van het seizoen was zondag, met een beetje sneeuw in Groningen, een feit. En oh ja, in Winterswijk werd dit weekend al even geschaatst. Nu december om de hoek staat, rijst de vraag: krijgen we een witte kerst dit jaar?

Zestig jaar witte kerst

Vergelijkingssite Time2play nam een duik in de weerkaarten en -stations van de afgelopen zestig jaar en zocht uit waar in Nederland je moet zijn voor een witte kerst. Welke plaatsen zijn recordhouders als het gaat om een wit kerstfeest en waar viel op beide kerstdagen gemiddeld het dikste pak sneeuw?

Waar hadden we het vaakst een witte kerst? Noord-Nederland spant de kroon in het ‘Witte Kerst Klassement’. Het Groningse Lauwersoog en Nieuw-Beerta voeren samen met het Drentse Eelde de lijst aan. Sinds 1962 was hier tien keer sprake van een witte kerst. Welke plaatsen zijn nog meer de uitverkorenen voor een regelmatige witte laag?

Top 10 witte kerst (1962 – nu)

Eelde (Drenthe) 10x, Lauwersoog (Groningen) 10x, Nieuw Beerta (Groningen) 10x, Marknesse (Flevoland) 9x, Deelen (Gelderland) 8x, Houtribdijk (Flevoland) 8x, Hoogeveen (Drenthe) 7x, Hupsel (Gelderland) 7x, Berkhout (Noord-Holland) 6x, Eindhoven (Noord-Brabant) 6x.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Misschien krijgen we wel een witte kerst. Dat is lang geleden. pic.twitter.com/hsokz8C2WS — Ac (@Accent29004984) November 21, 2022

Limburg in de sneeuw

Waar viel gemiddeld de meeste sneeuw tijdens kerst? Het Limburgse dorpje Ell staat met een gemiddelde sneeuwlaag van 10,8 centimeter bovenaan de lijst als het gaat om het dikste pak sneeuw tijdens de kerstdagen. Voor de echte sneeuwliefhebbers was het in 1964 de ideale tijd om kerst te vieren. Na kerstnacht lag er een dik pak sneeuw als verrassing op de stoep.

Wie sneeuw verafschuwt heeft en zo min mogelijk sneeuw wil zien tijdens de feestdagen, moet op bezoek gaan in het Noord-Hollandse Berkhout. In dit dorp staat een weerstation met een gemiddeld sneeuwdekje van 2,8 centimeter onderaan de lijst.

Top 10 dikste sneeuwlaag (1962 – nu):

Ell (Limburg) 10,8 cm, Wilhelminadorp (Zeeland) 10,5 cm, Maastricht (Limburg) 8,8 cm, Voorschoten (Zuid-Holland) 7,8 cm;, De Bilt (Utrecht) 7,3 cm, Twente (Overijssel) 7,1 cm, Volkel (Noord-Brabant) 7,1 cm, Deelen (Gelderland) 6,9 cm, Hoogeveen (Drenthe) 6,5 cm, Arcen (Limburg) 6,3 cm.

🎄 Witte kerst 2022? Is er al een voorspelling over een witte kerst te doen voor dit jaar? Metro vroeg het Rico Schröder van Weeronline. Hij is eerlijk: „Daarover is nog niets te zeggen. De langetermijnkaarten laten wel hogere luchtdrukgebieden zien in de aanloop naar kerst en de verwachting is dat Atlantische depressies daardoor minder prominent aanwezig zijn. Of het dan ook zachter of juist kouder is dan het klimatologische gemiddelde, moet worden afgewacht. Wel is de kans groter dat de aanloop naar kerst droger verloopt dan normaal. De statistische kans op een witte kerst is standaard 5 procent. In het oosten van het land is de kans wat groter en aan zee is de kans op een witte kerst sowieso maar 2 procent. In de week na Sinterklaas zullen we een eerste blik op kerst werpen, maar vooralsnog is de kans op een witte kerst klein.”

Sneeuwballen gooien met kerstmis

De laatste witte kerst is al een tijdje geleden. In 2010 vlogen voor het laatst de sneeuwballen rond tijdens de feestdagen. Er lag toen vrijwel in heel Nederland een laag sneeuw van 5 tot 25 centimeter. Net genoeg voor een officiële witte kerst en een garantie om Mariah Carey in de sneeuw te kunnen beluisteren. Dat is voor sommigen de definitie van een ‘perfecte’ kerst. De grootste kans daarop binnen Europa is, logisch, in Zwitserland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Deze landen worden door Nederlanders in de wintermaanden massaal bezocht.