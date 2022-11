Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Renze Klamer botst met Caroline van der Plas: ‘Voedt wantrouwen overheid’

BBB’er Caroline van de Plas schoof gisteravond aan bij Renze Klamer in zijn talkshow. Klamer liet zich daar kritisch tegenover haar uit. „Populisme”, „gevaarlijk”, „voeden van wantrouwen richting de overheid”, klonk er namelijk vanuit de presentator richting Van der Plas. En daar was de politica het niet helemaal mee eens.

Aan tafel bij Renze wordt de ‘boeren-kwestie’ besproken en het jaar van Boer Burger Beweging-Kamerlid Van der Plas. En hoewel haar politieke opmars en haar aanpak aan bod komen, begint Klamer ook over haar populistische werkwijze.

Renze Klamer over populisme Caroline van der Plas

Klamer haalt aan dat Van der Plas zich regelmatig keert tegen een „corrupte overheid die alles fout doet”. Iets wat Van der Plas ontkracht. Er komt een motie van wantrouwen ter sprake, die de BBB’er vooraf aan een stikstofdebat indiende tegen Stikstof-minister Christianne Van der Wal.

„Als het gaat om populisme, dan voed je wantrouwen tegen de overheid”, aldus Klamer. Van der Plas verdedigt zichzelf door te benadrukken dat ze „menig debat” met Van der Wal heeft gevoerd. Volgens haar kon zij, na alle voorgaande debatten en gesprekken, op dat moment best een motie van wantrouwen indienen.

Uitlatingen van BBB’er ‘gevaarlijk’

Dan haalt Klamer een ander voorbeeld aan. Het gaat om de BBB-leider die zich in de Tweede Kamer uitsprak over een hoogleraar in een Nieuwsuur-uitzending in juni. Van der Plas vroeg zich af of er invloed van het kabinet was geweest om deze hoogleraar aan de Nieuwsuur-tafel te krijgen.

Volgens Klamer „totale onzin” dat de politiek zich zou bemoeien met wie er aan de talkshowtafels verschijnt. Hij benadrukt dan ook dat de uitlatingen van de BBB’er „gevaarlijk” zijn.

Wantrouwen richting overheid voeden

En ook daar is Van der Plas het overduidelijk niet mee eens. „Ik vind nu dat je wel heel erg overdrijft hoor.” Klamer vraagt zich hardop af of dit soort acties slim zijn. Van der Plas ziet zichzelf niet als een populist, iets wat Klamer kennelijk wel vindt. Volgens de BBB-leider is zij gewoon een „gekozen volksvertegenwoordiger”.

Volgens Klamer mag Van der Plas wel iets minder het wantrouwen richting de overheid voeden. „Ik doe mijn best, maar het is niet heel erg om twijfels te hebben. Als Pieter Omtzigt nooit twijfels had gehad, was de hele toeslagenaffaire nooit naar boven gekomen. Hij is ook blijven doorvragen.”

„Maar een debat beginnen met een motie van wantrouwen”, zegt Klamer terwijl hij ‘nee’ schudt, „zou ik niet meer doen.”

