Rode Kruis moet steeds meer voedselhulp bieden in Nederland: ‘Eerste levensbehoeften zijn niet meer vanzelfsprekend‚Äô

De afgelopen twee weken hebben tientallen Nederlanders zich gemeld bij het Rode Kruis, omdat de levenskosten op dit moment zo hoog zijn, dat zij geen voedsel meer kunnen betalen. De hulporganisatie verwacht dat er nog veel meer mensen in nood zijn en heeft daarom een speciaal gironummer geopend om meer hulp te kunnen verlenen.

‚ÄěWij willen heel graag helpen, maar daar is geld voor nodig‚ÄĚ, zegt Rode Kruis-woordvoerder Nicole van Batenburg tegen Metro.

Coronacrisis, inflatie en stijgende energierekeningen

Door de nasleep van de coronacrisis, de sterke inflatie en de stijgende vaste lasten ziet het Rode Kruis dat Nederlanders steeds vaker hulp nodig hebben. Volgens de hulporganisatie zijn de eerste levensbehoeften zoals voedsel, water en onderdak niet langer vanzelfsprekend voor duizenden mensen. Het Rode Kruis vindt dat niemand in Nederland zich zorgen hoort te maken over eten, maar ‚Äěhet is wel de realiteit”.

In de coronatijd is de hulporganisatie al begonnen met voedselhulp. ‚ÄěVeel mensen die zwart werkten, bijvoorbeeld schoonmakers, verloren hun werk door corona en hadden ineens het geld niet meer om hun basisbehoeften te betalen. We hadden gehoopt dat het beter zou worden, maar het is alleen maar erger geworden.‚ÄĚ

Vooral sinds deze zomer is de vraag naar hulp toegenomen. ‚ÄěDoor de inflatie, de omhooglopende energierekeningen en de stijging van de voedselprijzen kloppen steeds meer mensen bij ons aan die zich zorgen maken‚ÄĚ, vertelt Van Batenburg.



PERSBERICHT: Het Rode Kruis krijgt de afgelopen weken steeds meer signalen van mensen die in voedselnood zitten. Zowel in Nederland als daarbuiten. Om hulp te verlenen heeft de hulporganisatie geld nodig. Daarom opent het Rode Kruis #Giro881.https://t.co/q5s0nT1VTW — Rode Kruis (@RodeKruis) November 28, 2022

Telefoon Rode Kruis staat roodgloeiend

De telefoon van de hulporganisatie staat de laatste tijd steeds vaker roodgloeiend. Verhalen van ouders die niet eten, zodat hun kinderen wel eten of gezinnen die helemaal geen geld hebben voor eten, zijn niet nieuw meer. ‚ÄěHet is heel schokkend om die verhalen te horen. Het Rode Kruis staat bekend als een internationale hulporganisatie die inspringt bij grote rampen, maar nu moeten we toch ook vaker in Nederland helpen. Tijdens corona, bij Ter Apel en nu door de extreme inflatie.‚ÄĚ

De voedselhulp van het Rode Kruis bestaat uit twee soorten hulp: zo kunnen Nederlanders in nood aanspraak maken op een wekelijkse boodschappenkaart van 17,50 euro. Ook levert de hulporganisatie steeds vaker ontbijttassen. ‚ÄěWat begon als een klein initiatief in Friesland, is inmiddels uitgegroeid tot 600 kinderen die zo‚Äôn ontbijttas krijgen.‚ÄĚ Voor de voedselhulp wordt er samengewerkt met lokale contacten als wijkcentra of buurthuizen, die zicht hebben op waar de nood het hoogst is.

Rode Kruis ziet situatie wereldwijd verslechteren

Niet alleen in Nederland neemt voedselnood toe. Het Rode Kruis merkt dat de situatie in Nederland en wereldwijd verslechtert. Het aantal humanitaire crisissen blijft toenemen en meer mensen dan ooit zijn op de vlucht. Het Rode Kruis moet dus in Nederland √©n wereldwijd steeds meer humanitaire hulp verlenen, maar daar heeft de hulporganisatie op dit moment niet genoeg geld voor. ‚ÄěWe willen niet moeten kiezen tussen welke landen we wel en niet helpen.‚ÄĚ

De hulporganisatie hoopt de hulpverlening zo snel mogelijk uit te breiden, zodat mensen de hulp krijgen die nodig is. Doneren kan via Giro 881, het rekeningnummer NL33 INGB 0000 0008 81 of via www.rodekruis.nl.