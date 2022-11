Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Luchtalarm staat voor ‘ballenalarm’: ‘Dit kan behandelingen en zelfs levens redden’

Het maandelijkse luchtalarm, dat vandaag om 12.00 uur weer af is gegaan, zou voor mannen het signaal moeten zijn om hun ballen te controleren op tekenen van teelbalkanker, zo meent Het Ballenalarm. De actie, gesteund door het St. Antonius Ziekenhuis in de regio Utrecht, probeert mannen met een onlinespotje aan te sporen tot zelfonderzoek.

Uroloog Harm van Melick van het St. Antonius Ziekenhuis werkte mee aan de video, aldus het ziekenhuis op Twitter. In de video zijn een aantal mannen te zien die bij het afgaan van het luchtalarm spontaan de handen in de broek steken voor een controle. #laatallesvallenenpakjeballen is de begeleidende hashtag. Ook de Stichting Zaadbalkanker werkte mee aan de actie.

Het Ballenalarm: ‘Voel je iets geks? Laat je dan onderzoeken door een arts’

In het spotje van Het Ballenalarm wordt uitgelegd hoe mannen het zelfonderzoek kunnen uitvoeren. „Voel je iets geks? Laat je dan onderzoeken door een arts.” Meerdere ziekenhuizen delen informatie over de actie op hun websites.



Urologen Tahlita Zuiverloon en Arnout Alberts van het Erasmus MC in Rotterdam: „Regelmatig zelfonderzoek kan de ziekte in een vroeg stadium opsporen. Dit kan behandelingen als chemotherapie en bestraling voorkomen en zelfs levens redden.”

Jaarlijks krijgen 100.000 mannen in Nederland prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 13.000 mensen in Nederland de diagnose. Het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker per jaar is in de afgelopen 25 jaar gestegen van ruim 4.000 in begin jaren negentig naar ongeveer 13.500 in 2021. Dat zullen er door de vergrijzing steeds meer worden. In de Movember-maand is veel aandacht voor onder meer prostaatkanker en teelbalkanker.

Drie op de tien Nederlandse mannen van 45 jaar en ouder zouden niet openlijk praten over prostaatkanker als ze daarmee te maken zouden krijgen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft onder 1065 mannen in 2018. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat 83 procent van de respondenten die tot de verhoogde risicogroep behoren (60 jaar en ouder) graag elke twee jaar preventief onderzocht wil worden op prostaatkanker.

Prostaatkanker nog steeds taboe

Praten over seksualiteit en intimiteit na een diagnose van prostaatkanker zou voor veel mannen lastig zijn, mochten ze met de ziekte (43 procent) worden geconfronteerd. Ook het kennisniveau over de prostaat blijkt gebrekkig: ruim een derde van de respondenten weet niet wat de belangrijkste functie van de prostaat is. Een enkeling denkt zelfs dat de prostaat een klier onder de oksel is.

Sommige patiënten ervaren de mogelijke gevolgen van prostaatkanker, zoals erectie- en incontinentieproblemen, als een verlies van hun mannelijkheid. Dat laat uroloog Remco de Vries van het prostaatkankercentrum weten. Praten over het onderwerp blijkt dan ook lastig.