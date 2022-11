Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Van der Wal: ‘vliegen’ als Hoekstra leiden af in dossier rond stikstof

Natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal is nog altijd niet te spreken over een interview afgelopen zomer waarin haar collega Wopke Hoekstra afstand leek te nemen van de doelen omtrent stikstof van het kabinet. De ruis die daardoor ontstond, leidt af van waar het om gaat, stelt ze vandaag in het televisieprogramma College Tour.

„Er vliegen de hele dag vliegen om je heen”, zegt Van der Wal tijdens het interview. „Als je niet kiest voor koersvastheid maar je gaat alleen maar meppen op al die vliegen, dan kom je niet verder.”



“Dit zijn nou van die vliegen. Dit leidt af." Zegt minister Christianne van der Wal (@MinisterNenS) als CDA leider Hoekstra nog altijd geen duidelijkheid wil geven over de #stikstof deadline van 2030. 📺 vanavond 20:20 uur – #CollegeTour op NPO 2#kabinet #kroncrv #CDA #VVD pic.twitter.com/0WAryypdiM — College Tour (@collegetour_nl) November 6, 2022

Uitspraken Hoekstra rond stikstof op het randje

Minister-president Mark Rutte was ook zeer kritisch over de uitlatingen van zijn vicepremier over het stikstofbeleid, die volgens hem staatsrechtelijk gezien op het randje waren. Het kabinet behoort immers met één mond te spreken. Dat ze volgens de premier ‘net’ door de beugel konden, is omdat Hoekstra naast lid van het kabinet, ook partijleider is van het CDA.

Ook Van der Wal sprak Hoekstra direct aan op zijn uitlatingen. Ze nam toen genoegen met zijn verzekering dat de afspraken uit het regeerakkoord staan.

Hoekstra zelf vindt nog altijd dat hij door ‘aan de bel te trekken’ juist heeft bijgedragen aan een oplossing, zo valt op te maken uit zijn speech van gisteren tijdens het CDA-partijcongres. Om uit de impasse rond stikstof te komen, is het volgens hem ook van belang dat er draagvlak is in met name de landbouwsector, waarvan grote veranderingen worden gevraagd.

Boerenprotest voor woning van Van der Wal

Van der Wal spreekt in College Tour ook over de boerenprotesten dit voorjaar bij haar woning. „Het voelde als een belegering”, zegt ze. Van der Wal erkent dat ze bang was voor hoe het zou aflopen voor haar gezin. Zelf was zij op dat moment niet thuis.

Naast angst voor de afloop gaven de gebeurtenissen haar ook een schuldgevoel. „Dit gaat over mijn werk”, zegt ze. „En mijn gezin heeft helemaal niets met mijn werk te maken. En op dat moment gaat het tussen mijn werk en mijn gezin en ik ben er niet.”

