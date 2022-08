Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit onder B&B Vol Liefde-kijkers: alweer tranendal bij Martijn

De aflevering van B&B Vol Liefde is gisteravond alweer uitgelopen op een tranendal voor Martijn. Dit keer ging de waterkraan open omdat Marian besloot haar koffers te pakken. Dit tot hilariteit van kijkers: „De Portugese overheid kondigt Code Rood af in verband met gevreesd overstromingsgevaar.”

De liefdesperikelen van acht B&B-eigenaren op verschillende plekken in Europa zijn elke werkdag te zien op RTL4. De 31-jarige Martijn is samen met zijn ouders eigenaar van een bed and breakfast in het Portugese dorpje Deixa O Resto. Vorige week schreven wij over het emotionele afscheid van zijn logee van het eerste uur, Simone. Hoewel de 32-jarige yogadocente duidelijk op haar plek was in Portugal en een innige band heeft met ouders Jacqueline en Ronald, ontbrak het bij Martijn aan romantische gevoelens. Hij realiseerde zich dat hij de Friese Marian gaandeweg leuker was gaan vinden. Ondanks dat hij Simone zelf naar huis stuurde, ging het hem niet in de koude kleren zitten: de tranen vloeiden rijkelijk.

Marian pakt haar biezen

In de aflevering van gisteravond blijkt dat Marian niet dezelfde gevoelens heeft voor Martijn. Na een nacht vol piekeren lucht ze haar hart bij Susanne. Als die haar vraagt hoe het met haar gaat, antwoordt ze. „Eigenlijk niet zo heel goed. Ik twijfel heel erg of ik misschien wel naar huis moet gaan”, vertelt ze, tot verbazing van Susanne. „Ik merk dat ik in het begin heel graag bij hem wilde zijn en dat dat steeds minder wordt. Ook met dat surfen, dat hij dan vertelt dat hij heel veel interesse in mij heeft, en dat ik dan denk van: oh, dat grijpt me een beetje aan.” Met tranen in haar ogen: „Het is ook zo moeilijk om uit te zoeken wat je gevoelens zijn hier. Maar ik merk dat ik gewoon niet gelukkig wordt van zijn aanraking en dat ik het ook niet opzoek. Dat is natuurlijk wel wat je wilt.”

Marian praat bewust eerst met Susanne om te kijken wat het uitspreken van haar twijfels met haar doet. Het blijkt de doorslag te geven. Bij het ontbijt krijgt ze geen hap door haar keel, omdat behalve Susanne niemand weet dat ze waarschijnlijk haar biezen pakt. Als Martijn haar uitnodigt voor een lunch, ziet ze haar kans schoon. „Ik neem jou zo eerst even mee naar beneden.” Hierop ziet Martijn de bui al hangen.

Eenmaal beneden valt Marian met de deur in huis. „Ik ga naar huis. Ik vind het wel heel moeilijk en heb heel lang getwijfeld, maar ik merk gewoon dat ik normaal gesproken iemand graag wil aanraken. Ik merk de laatste tijd dat jij dat wel bij mij wilt en dat ik mezelf dan terugtrek”, vertelt ze. „We hebben wel echt een goede klik en ik vind het echt super leuk met je, maar gewoon niet meer dan vrienden. En daar zijn we natuurlijk wel hier voor.”

In shock in B&B Vol Liefde

De shock is groot als Martijn en Marian het nieuws aan de anderen vertellen. Martijn vertelt wat het met hem doet: „Het probleem is: iedereen voelt zich hier zo lekker thuis. Op een gegeven moment ben je deel van de familie en pas daarna komt: wat vinden van elkaar? Maar dan ben je al deel van de familie. Dat voelt dan toch alsof je afscheid moet nemen van familie.” Als Marian haar koffer pakt, laat ze weten dat ze zich opgelucht voelt. „Er valt echt een last van mijn schouders. Ik vind het moeilijk en jammer dat het niet is wat ik had gehoopt, maar ik sta achter mijn keuze. Ik ga gewoon lekker naar huis. Ik hoop dat een van de andere meiden wel bij hem aansluit.”

Als Martijn aan zijn vader over het besluit van Marian vertelt, krijgt hij het te kwaad. Hij zegt hier achteraf over: „Ik weet gewoon hoe leuk mijn vader Marian ook vond. Die zag het ook niet aankomen. Op het moment dat ik het dan aan mijn vader vertel, schiet ik vol en ben ik het zat. Dan denk ik: gaan we weer.”

Net als Simone heeft Marian moeite met het afscheid nemen van de familie van Martijn. „Je geeft de hele familie op waar je zo lekker tussen bent gekomen. Iedereen ontvang je hier zo goed. Je voelt je hier gelijk thuis, het is eigenlijk net een soort extra vader en moeder.”

Nog twee logees in huize Martijn

Nu Marian terug in Friesland is, zijn er nog twee logees in huize Martijn: Susanne en Fenna. Met Fenna, de nieuwste kandidate, lijkt er in ieder geval een leuke klik te zijn. Meteen na haar entree blijkt Martijn ernstig gecharmeerd en spreekt hij zelfs al hardop uit dat ze zijn favoriet is. In de laatste aflevering zien we de ochtend na haar aankomst, waarin de twee samen de hond uitlaten. „De gesprekken gaan vloeiend”, vindt Martijn. Fenna drukt zich in soortgelijke woorden uit. „Het gaat eigenlijk best wel natuurlijk. Ik was best wel zenuwachtig met het aankomen hier, maar het is alsof ik hem al een hele tijd ken.”

Wat vinden kijkers van de B&B Vol Liefde-aflevering?

De afleveringen van B&B Vol Liefde zijn steevast voer voor discussie op Twitter en dat is nu ook weer het geval. Dat de sluizen weer opengingen, kan op de nodige ergernis, sarcasme en hilariteit rekenen. Verschillende twitteraars merken op dat Marian nu ook weer niet zó lang rondliep. Ook worden grappen gemaakt over de tranen van Martijn. „De Portugese overheid kondigt Code Rood af in verband met gevreesd overstromingsgevaar als Marian haar vertrek aankondigt en de familie van Martijn zonder twijfel massaal in snikken zal gaan uitbarsten”, schrijft iemand.

Ook het eerdere vertrek van Simone wordt meerdere keren aangehaald. Nadat Martijn Simone naar huis stuurde waren kijkers er al zeker van dat hij spijt zou krijgen en dat gevoel is nu alleen maar versterkt. „Wat zal Martijn balen dat hij Simone naar huis heeft gestuurd. Gewed op het verkeerde paard.”



De Portugese overheid kondigt Code Rood af ivm gevreesd overstromingsgevaar als Marian haar vertrek aankondigt en de familie Martijn zonder twijfel massaal in snikken zal gaan uitbarsten. #benbvolliefde — Marius Wanders (@MariusWanders) August 16, 2022



Oooo die Martijn baalt als een stekker dat Marian weg gaat. Hij baalt vast dat hij Simone heeft weggestuurd. Even melden bij moeder Martijn… #benbvolliefde — Gertjan Koster (@Gertjankoster) August 16, 2022



O jee Marian naar huis? Wat zal Martijn balen dat hij Simone naar huis heeft gestuurd. Gewed op het verkeerde paard #benbvolliefde — Manuela Koelemij (@ManuelaSophia) August 16, 2022



Papa Martijn moet ook huilen om Marian. Maaruh hoe lang zijn ze daar? Toch geen maanden? Plaatsvervangende schaamte voor de 2 overgebleven dames #benbvolliefde pic.twitter.com/5noV1E0U21 — Elsie (@Els_Lindeboom) August 16, 2022



Alsof Marian járenlang in dat liefdevolle nest heeft mogen rondkroelen #benbvolliefde pic.twitter.com/jNrNEr5zDH — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) August 16, 2022



Forrest Gump: Life is like a box of chocolates Martijn: No, life is like a box of tissues#benbvolliefde #bbvolliefde pic.twitter.com/wATEhoyN6S — Gerda Verboom (@Gerdav74) August 16, 2022

Wil je de laatste aflevering van B&B Vol Liefde zien? Je kijkt de laatste aflevering via RTLXL of kijkt vooruit op Videoland.