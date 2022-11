Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onverwachte wending in Het Perfecte Plaatje: actrice gaat van flop naar top

De fotografiekunsten van Tina de Bruin waren in Het Perfecte Plaatje tot dusver niet bepaald om over naar huis te schrijven. De 46-jarige actrice zat keer op keer in de gevarenzone en wist eliminatie steeds maar nipt te ontlopen. Tot deze week.

De Bruin schitterde bij beide opdrachten van het RTL-programma dat moet eindigen met een antwoord op de vraag ‘welke BN’er is de beste fotograaf?’ Bij eentje gaat zij er zelfs met de winst vandoor.

Shoot met waterpoloploeg in Het Perfecte Plaatje

Voor de eerste opdracht duiken de kandidaten het water in met de Nederlandse waterpoloploeg. Ze krijgen de taak om een spectaculaire actiefoto te maken. Een „kneitermoeilijke opdracht”, volgens presentator Tijl Beckand.

Waar de chaotische De Bruin normaal gesproken als een kip zonder kop rondrent, besluit ze het dit keer anders aan te pakken. „Ik had me dus voorgenomen om iets door dat net heen te schieten en toen dacht ik: daar moet ik me gewoon op concentreren. Niet te veel afwijken.” Dat de ballen met 80 kilometer per uur om haar oren vliegen, vindt ze wel spannend. „Dan ben je wel even bang, maar gaandeweg ging dat ook weer weg.”

De lage cijfers van de vorige week hebben er ingehakt, want De Bruin is onzeker over het resultaat. „Ik was zoals wel vaker in de eerste ronde bedrukt geraakt, omdat ik me van alles had voorgenomen en dat kwam er dan toch niet uit. En dat ik toch ook weer bang ben dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. Ik heb me wel aan mijn idee gehouden, maar het had wel wat spannender gekund. Ik calculeer de nederlaag vast in.”

Die angst blijkt ongegrond: ze eindigt op de tweede plaats met een 7,5. De Bruin kan haar oren niet geloven. „Niet waar!”, roept ze uit. „Ik had hem echt niet zien aankomen”, zegt ze stralend tegen de camera. „Ik dacht echt: dat is een grapje.”

Kandidaten maken fine art

De tweede opdracht die de kandidaten voorgeschoteld krijgen is ook pittig. Ze dompelen zich onder in de wereld van de fine art in een shoot met de naam ‘vreemde ogen’. Hierbij krijgen ze een kind als model en moeten ze de ogen van de kinderen ‘vervangen’ door iets anders. Tijdens de shoot blijkt dat De Bruin de smaak van het fotografen te pakken heeft. „Ik had het eigenlijk een beetje opgegeven, maar het kwartje gaat vallen”, vertelt ze. „Ik ben veel relaxter aan het shooten, ik kan dat zelf nog niet helemaal geloven.”

Beckand grapt dat ze de eerste plek voor hoe ze omgaat met kinderen al binnen heeft. „Maik en Filemon staan op een gedeelde laatste plaats.” Gelukkig voor De Bruin sleept ze niet alleen deze eervolle maar betekenisloze vermelding binnen: de actrice wordt beloond met een 8,5 en wint daarmee de tweede opdracht.

Jurylid William Rutten vergelijkt haar foto met het werk van de beroemde fotograaf Edwin Olaf. „Tina de B., die is passé. Het is nu mevrouw Olaf, dat mag je gerust zeggen”, antwoordt Tina grappend. Door haar prestatie hoeft De Bruin deze week niet te vrezen voor eliminatie. Het is stylist Maik de Boer, die kijkers een paar weken geleden nog wist raken met het emotionele verhaal achter zijn zelfportret, die deze keer het veld moet ruimen. Hij verliest nipt van Trijntje Oosterhuis.

De Bruin valt in de smaak

Er zaten gisteravond ruim 1,2 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd voor Het Perfecte Plaatje, dus het is niet verrassend dat het programma op sociale media de tongen weer losmaakte. Wat kijkers betreft, is de overwinning De Bruin in ieder geval van harte gegund. De actrice, die bekendstaat om haar hilarische oneliners, valt goed in de smaak bij kijkers. „Ik wil met Tina trouwen”, schrijft een aanbidder zelfs.



Heerlijk, Tina die voortaan aangesproken wil worden met Mevr. OLAF 😂👍#hetperfecteplaatje pic.twitter.com/fp80HZEKYZ — 🧁🍒~ LouLou's tweets~🍒🧁 (@sweet_loulou82) November 16, 2022



Tina de Bruin wat een heerlijk mens, niks “walk of shame”! #hetperfecteplaatje — DianaH (@DianaHogetoorn) November 16, 2022



Tina verdient een tien #hetperfecteplaatje — greetsz (@groensss) November 16, 2022



Ik wil hééél graag de fine-art foto van Tina de Bruin ingelijst aan de muur. Gewoon tussen onze familiefoto’s. Omdat het zo lekker bizar is maar zo goed bij de stijl van ons huis past. #hetperfecteplaatje — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) November 16, 2022



Team Tina till the end! 💪🏼 #hetperfecteplaatje — Britt 🦖 (@BrittBR97) November 16, 2022

