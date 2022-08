Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martijn eet van twee walletjes op dubbeldate in B&B Vol Liefde: ‘Niet die armen op die ruggen Martijn’

Waar eerder veelal de ietwat jaloerse strijd om paardenfluisteraar Hans veel tongen losmaakte bij B&B Vol Liefde-kijkers, bleek gisteravond het grote hart van Martijn het gesprek van de dag. Want de Portugese B&B-eigenaar koos namelijk voor een dubbeldate met zijn Simone en Marian. En kijkers weten niet wat ze zien als de ‘brave’ Martijn zich ontpopt tot player en van beide walletjes eet.

Gisteren schreven we nog over de ‘B&B vol jaloezie’ op het Franse erf van paardenfluisteraar Hans. Daar bracht namelijk de jongere Daisy het hart van Hans op hol en bleek dat Petra zich mateloos irriteerde. Die soap ging ook in de aflevering van gisteravond weer verder.



Wat valt Petra me tegen de laatste 2 afleveringen. jaloezie haalt wat vervelends in haar naar boven#benbvolliefde — S. Baldadig (@SAMBALDADIG) August 2, 2022

Nog steeds jaloezie bij Petra in B&B Vol Liefde

Daisy en Hans blijken namelijk met een Franse alcoholische versnapering te zijn doorgezakt. De volgende dag kan Petra het, na alle flirtpraktijken en sjanserijen, niet laten om de Franse B&B-eigenaar even aan de tand te voelen. Ze vraagt hem op de man af wat hij van Daisy vindt. „Waar komt dit ineens vandaan?”, reageert Hans verbouwereerd. De B&B-eigenaar legt uit dat „als je een feestje wil bouwen je bij Daisy moet zijn”, maar dat hij nog zoekt naar diepgang bij de zestien jaar jongere kandidate. Petra hoopt in ieder geval dat Daisy niet al te lang blijft.

Bij Ted en Tjerk in Madeira loopt het allemaal van een leien dakje. Want de twee lijken het erg goed met elkaar te kunnen vinden. Ook vriendin Rita blijkt gecharmeerd van Tjerk, wat ook kijkers opvalt.



Deze mensen zijn voor elkaar gemaakt #benbvolliefde pic.twitter.com/CxhTG7WvJx — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) August 2, 2022



Tjerk! Als Ted hem niet wil dan neemt Rita hem wel!

Net zo makkelijk! #BenBvolLiefde pic.twitter.com/zegSRwreZG — Sebastiaan Zoet-de Munck🇺🇦 (@SeWTFstiaanZoet) August 2, 2022



Kijk uit Ted, straks gaat Rita er met Tjerk vandoor 😊 #benbvolliefde — Claudia (@_cloudy_a) August 2, 2022

Kijkers loven Frank die B&B van Denise verlaat

Frank komt in Spanje met B&B-eigenaresse Denise tot de conclusie dat het ontbreekt aan een romantische klik. Hij legt uit dat hij Denise de liefde gunt en haar daarin niet in de weg wil staan. Kijkers loven de aanpak van Frank en zijn volwassen gedrag, in tegenstelling tot Dave, die minder populair blijkt bij het kijkerspubliek. Want men ergert zich aan de kinderachtige concurrentiestrijd die Dave blijft voeren. Ook als nieuwe kandidaat Ben binnenwandelt, waar Denise overigens wel warm van wordt, blijft Dave op ietwat slinkse wijze ‘haantje de voorste’.



Nou ik vond Frank echt 239 keer meer man dan Dave ooit zal worden, hoe veel ie ook nog gaat trainen…🙈#benbvolliefde pic.twitter.com/wWLIEl0G8V — ⭕️ns mam (@OnsMam) August 2, 2022



Martijn gaat van 0 aanraking naar 2 dames tegelijk.. ik weet het ook allemaal niet meer hoor 😬 #benbvolliefde — Marinka van Deursen (@MarinkavDeursen) August 2, 2022



Wat is Frank hoffelijk! Hij wilt kijken of hij een klik heeft met Denise en of dit zou kunnen zijn en anders wil hij de ruimte aan Dave geven om hun klik te ontdekken. Mooi verwoord en erg bescheiden.

Fijne man!#benbvolliefde — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) August 1, 2022



Frank, de meest sympathieke gozer van het hele programma gaat naar huis…#benbvolliefde#jammer — Tante Pieps 🌸 (@Tantepieps) August 2, 2022



Naar mannetje die Dave… meteen weer een date claimen met Ben erbij. #benbvolliefde — Joe (@JBLRacing) August 2, 2022

Martijn haalt alles uit zijn dubbeldate

Tot slot is daar het gigantische hart van B&B-houder Martijn in Portugal, die niet echt kan kiezen tussen Simone of Marian. Hij neemt ze uiteindelijk allebei mee op een dubbeldate en daar lijkt Martijn het genot van twee vrouwen om zich heen wel prettig te vinden. Hij voelt zich een heuse „Tom Cruise” door de twee vrouwen aan zijn zijde. Martijn kan het dan ook niet laten om met een arm om Marian en de ander om Simone heen, alles uit zijn date te halen. En tja, dat is best ongemakkelijk om naar te kijken.



#benbvolliefde#bbvl

Martijn had zijn handen goed horizontaal verdeeld bij de dubbele date.. — Yvje (@Yvje100) August 2, 2022



Martijn voelt zich kiplekker met twee chickies naast zich. #benbvolliefde pic.twitter.com/kTTYGNsf79 — benbvolliefde (@benbvolliefde) August 3, 2022



"Zij genieten dat ik er ben…"

"Zij genieten dat ik er ben…" Hij zei het echt 🤣🙈 Alle mensen, Martijn… #benbvolliefde — Jef Willemsen (@Norvo82) August 2, 2022



#benbvolliefde Martijn…dit staat jou niet…..jij bent geen player…doe je armpjes nou niet over die ruggen — Antonie Niessen (@AntonieNiessen) August 2, 2022

