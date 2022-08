Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Date ‘in shock’ na erg ongemakkelijk kampvuurtje en verliefde Martijn in B&B Vol Liefde

Opnieuw maakt B&B-houder Martijn (31) de tongen los in datingprogramma B&B Vol Liefde. Was hij eerder nog in tranen na het afscheid van kandidate Simone en leek hij zijn hart verloren te hebben aan Marian, nu heeft hij zijn zinnen gezet op nieuwkomer Fenna (25). „Ik denk dat ik een beetje verliefd ben!”, zei hij tijdens een uiterst ongemakkelijke kampvuursessie, in het bijzijn van Fenna en de andere liefdeskandidaat Susanne.

Zo’n 850.000 kijkers zagen gisteravond hoe Martijn Fenna meenam op date: een tour door een safaripark. En die date viel wel heel goed in de smaak bij Martijn. „Het voelt al zo lekker aan, terwijl we elkaar nog maar twee dagen kennen. Wat gebeurt hier?”, vroeg hij zichzelf af. ,,Het is heerlijk, maar Jezus zeg.” De keuzestress sloeg overduidelijk weer toe bij Martijn, die door alle vrouwen het bos niet meer ziet.

Martijn beleeft geweldige date met Fenna

Terwijl Fenna en Martijn op date zijn, zit Susanne nietsvermoedend in de Portugese B&B van Martijn. Al bellend vertelt ze dat ze nog niet klaar is met Martijn en ze spreekt de hoop uit dat ze meer tijd krijgt om hem beter te leren kennen tijdens een nieuwe date. Maar of die er nog van komt? Martijn is er niet zeker van.

„Ik ga nog op date met Suus, maar ik weet niet of ik dat nog kan maken. Ik denk het niet”, zegt de B&B-houder die verliefd blijkt op Fenna. En dat wil hij op een heel bijzondere manier vertellen tegen Susanne: tijdens een kampvuur op zijn B&B. Het leidt tot veel ongemak, bij kijkers en bij de liefdeskandidaten.

Puur ongemak bij kampvuur: ‘Ik ben in shock’

Terwijl het vuur knettert en Fenna, Susanne en Martijn genieten van een ‘kampvuuravond’, begint Martijn over zijn date met Fenna van eerder die dag. „Dit valt rauw op je dak. Ik denk dat ik een beetje verliefd ben”, lacht hij nog ongemakkelijk. Maar dat lachen vergaat hem snel, want Susanne is ‘in shock.’ „Echt? Meen je dat?”

„Ja, echt kut voor jou, maar op Fenna”, spreekt hij zijn verliefdheid uit. Susanne is met stomheid geslagen. „Oh wauw. Ik ben een beetje in shock.” Martijn probeert haar nog te omhelzen, maar dat slaat Susanne af. „Ik ben heel blij voor je. Maar dit zag ik niet aankomen na één date!” Aan Fenna is het ongemak inmiddels ook goed af te lezen. Ze loopt weg en zegt ze dat ze het ‘niet gepast vindt om erbij te blijven zitten.’

Nog meer ongemak in B&B Vol Liefde

De vonk is goed overgeslagen, legt Martijn uit aan Susanne. Die besluit om naar huis te gaan, alhoewel ze van Martijn nog wel op de B&B mag blijven. „Dit gaat zo niet meer lukken”, zegt ze. Nog ongemakkelijker wordt het wanneer de ouders van Martijn zich bij het kampvuur voegen. Daar vertelt Martijn, in het bijzijn van Susanne, over zijn verliefdheid. „Wat leuk!”, schreeuwt zijn moeder het uit en Fenna en Martijn beginnen elkaar te zoenen. „Zo lullig dit”, zegt Fenna nog.

Later verklaart Martijn waarom hij Susanne juist bij het kampvuur vertelde dat hij verliefd is geworden op Fenna. „Dat is toch het mooiste. Iedereen komt er dan bij en vieren we de liefde. Suus kan het dan met ons meevieren.”

Of het wat wordt met Fenna, dat zien we de komende afleveringen. Al lijken er bij de kersverse liefdeskandidaat van Martijn nog wel wat twijfels te bestaan. Vooral de snelheid waarmee Martijn zijn liefde aan haar verklaart, vindt ze opmerkelijk. „Ik denk niet dat er iemand is geweest in de afgelopen jaren die naar mij deze woorden heeft uitgesproken en zo snel ook. Ik schrok van het woord verliefdheid.”

Kijkers B&B Vol Liefde boos: ‘Schaamteloos’

Kijkers van B&B Vol Liefde zijn in ieder geval niet te spreken over het gedrag van Martijn richting Susanne. „Schaamteloos en gênant”, noemt een kijker het. „Zo ongemakkelijk, zo onvolwassen, zo bot”, schrijft een ander op Twitter.



Schaamteloos en gênant die hele scène bij Martijn. “En Suus viert het lekker met ons mee”. Doe even normaal en wacht daarmee tot ze weg is. En Fenna; run run run! #benbvolliefde — Eems (@Eems55555) August 17, 2022



Martijn is verliefd op Fenna die nog nergens van weet en voor het blok gezet wordt en dat wordt door Martijn aan zijn ouders aangekondigd of hij zojuist een huwelijksaanzoek heeft gedaan. En dat allemaal waar Suus bij is😳 Zo ongemakkelijk, zo onvolwassen, zo bot. #benbvolliefde — Marianne R.🌞🌻🐾 (@montflor) August 17, 2022



Martijn tegen Suus “Ik denk dat ik een beetje verliefd ben”

Suus “ÉCHT?? Martijn: “Op Fenna” Djiezess… wat een puber! En wat komt Suus er goed van af! Mááám, páááp ik ben verliefd!! En ik ben ook over naar MAVO 3!! #benbvolliefde — Rita R (@LaDolceRita) August 17, 2022



Ik hoop dat Martijn een blauwtje gaat lopen bij Fenna….hoe hij die andere dames nu aan het lijntje heeft gehouden en houdt 🤢🤔#benbvolliefde — Jerry (@jerry_pique) August 11, 2022

Verbazing over wisselvallige Martijn

B&B-houder Martijn lijkt wel in een heuse snoepwinkel te zijn beland met al die vrouwen om hem heen. Eerder was er nog een heus tranendal omdat kandidate Simone moest vertrekken. Martijn voelde namelijk meer voor de Friese Marian, waartegen hij al behoorlijk zijn hart uitstortte. In ieder geval moest Simone weg en zo’n beetje de hele uitzending werd er in Portugal gehuild. Even later werd er opnieuw gehuild, omdat Marian besloot haar koffers te pakken.

Vorige week viel het kijkers al bij de entree van de nieuwste kandidate Fenna op dat Martijn wel erg gecharmeerd van haar was. Sterker nog, hij sprak toen al hardop uit dat Fenna zijn favoriet is. En kiezen? Dat blijkt nu niet bepaald zijn sterkste kant. Voor nu wil Martijn voornamelijk van Fenna „genieten en ontdekken”. Want Fenna was niet voor niets zijn „top 1″-kandidaat.

