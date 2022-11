Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Acteurs en schrijvers van kijkcijferhit Oogappels: ‘Zelfs pubers kijken het, dat is bijzonder’

Gisteravond was de laatste aflevering van het vierde seizoen van Oogappels op de buis, maar fans hoeven niet lang te treuren. Seizoen vijf is al in de maak en dan komt er ook nog een kerstfilm. Scenarioschrijver Roos Ouwehand en acteurs Jacqueline Blom en Hans Croiset schoven aan bij Op1 om over de kijkcijferhit te praten.

In de serie, waarin actrice Malou Gorter de hoofdrol speelt als de controlerende moeder Merel, passeren zo’n beetje alle problemen die je kunt bedenken tussen ouders en tieners de revue. Drugs, seks, sociale media, stress, prestatiedruk: noem het allemaal maar op. Er is bovendien een speciale rol weggelegd voor de opa’s en oma’s van de pubers. Susan Radder, die Metro onlangs nog sprak over de Netflix-film The Takeover, neemt in de serie de rol van Lieke Meijer op zich.

‘Pubers willen helemaal niet met hun ouders op de bank tv-kijken’

Oogappels is al meerdere seizoenen een kijkcijferhit. Gisteravond stemden bijna 1,2 miljoen kijkers hun televisie op de serie af. Wat is geheim achter het succes? „Ik denk dat het veel generaties aanspreekt”, zegt Ouwehand. „Het spreekt ten eerste de opvoeders heel erg aan en ook de ouders van de opvoeders, die ook in de serie zitten. En wat ik zelf heel erg leuk vind is dat de pubers zelf ook kijken. Dat vind ik echt heel erg bijzonder, want dat gebeurt niet vaak. De meeste pubers willen helemaal niet met hun ouders op de bank tv-kijken en dat gebeurt bij deze serie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanavond was alweer de laatste aflevering dit seizoen van #Oogappels. Scenarioschrijver @RoosOuwehand: “Het spreekt veel generaties aan. Wat ik zelf ook heel leuk vind, is dat de pubers zelf ook kijken. Die willen normaal niet met hun ouders op de bank kijken.” #Op1 pic.twitter.com/t8VNNEu3iS — Op1 (@op1npo) November 9, 2022

Ouwehand vertelt „echt overal” inspiratie vandaan te halen. „Ik heb zelf twee jongens opgevoed, die zijn 19 en 21, dus ik ben er nu wel redelijk klaar mee. Maar ik heb de puberfase meegemaakt. Ik gebruik nooit iets een-op-een, ik ga nooit een scene van iets wat zij aan mij verteld hebben rechtstreeks gebruiken.” Wel slaat ze dingen op die ze ziet, bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje of in de tram. Vooralsnog heeft ze geen last van vrienden die niets meer met haar willen delen. „Maar mijn kinderen vertellen me weleens een verhaal en dan zeggen ze: ‘Oh nee, dit komt natuurlijk in Oogappels.’”

‘Wat die kinderen meemaken, is een storm’

Hans Croiset, die Lodewijk Larooi speelt, vindt het bijzondere van Oogappels dat je de kinderen ouder ziet worden in de loop van de jaren. „En dat je dan de problemen ziet opstapelen. Dat vind ik er een geheim van, wat nog nooit is aangeboord. Dat er elk jaar eenzelfde groep kinderen ouder wordt. En dat je met die problemen mee kan leven. Wat die kinderen meemaken, is een storm.”

Ouwehand: „Het leuke aan die jonge acteurs is dat je ziet dat ze ouder worden, volwassen worden met de serie. En wat ik ook bijzonder vind om te zien is dat ze groeien als acteur. Ze waren al ontzettend goed, maar in dat laatste seizoen zijn ze zo ongelooflijk geweldig.”

Blom over Oogappels: ‘Je komt op verschillende manieren aan je trekken’

Jacqueline Blom vertelt dat ze het niet altijd eens is met de adviezen van haar personage Ella Schneeman. „Ik speel een rol. Wat ik heel leuk vind van de rol is dat ik samen met Jaap Spijkers een stel speel dat het wel heel goed voor elkaar heeft. En dat wel heel makkelijk commentaar vanaf de zijlijn levert op hun dochter. Roos heeft ook een scène geschreven waarin die dochter om hulp komt vragen en dan zeggen die ouders gewoon keihard: ‘Nee, we moeten nu weg, want we moeten de boot naar Terschelling halen’. Dat soort dingen zitten heel veel in de serie.”

Omdat Blom zelf ook mantelzorger is, vindt ze het mooi dat die verhaallijn ook in Oogappels zit. In de serie is het Ramsey die de zorg voor zijn vader Hans op zich moet nemen. „Dat is een gigantisch verhaal, een gigantische taak die je opeens hebt. Dat vind ik heel goed. Je komt op heel veel manieren aan je trekken. Ik geniet daarvan. Als dat gebeurt met je vader denk je eerst: ‘Dat regel ik even’. En dan blijft het gewoon een hele nieuwe taak, een hele nieuwe zingeving te zijn van je leven.”

Ouwehand vertelt dat het ‘echte’ heel belangrijk is bij Oogappels. „Dat je die mensen gaat geloven. Dat je ze snapt en met ze meevoelt. Dat steunt, als je ziet: die maakt er ook af toe een puinhoop van of vliegt helemaal uit de bocht. Als de pijnlijke dingen alleen maar heel grappig gebracht worden, voel je je een beetje bekocht als kijker. Je wilt natuurlijk eigenlijk een beetje getroost worden door het feit dat andere mensen hetzelfde doen.”

Kerstfilm komt eraan

Tot grote vreugde van fans zal er op 22 december bij BNNVARA een kerstfilm te zien zijn van de hitserie. Ouwehand vertelt hierover: „Kerst is natuurlijk bij uitstek de familieaangelegenheid waarbij iedereen lichtelijk onder druk staat. Nu is onder druk staan een van de belangrijkste thema’s van Oogappels. Under Pressure is ook de muziek waarmee het begint. Dus we dachten: laten we nu van al die families, die heel veel mensen inmiddels zo goed kennen, laten zien hoe zij de kerst vieren.”

Tot slot doet Croiset nog een laatste duit in het zakje over het succes van Oogappels. „Wat enorm helpt bij de serie is dat Wil Koopman (de regisseuse, red.) altijd met dezelfde crew werkt. Dat geeft je vertrouwen dat het een soort vriendenclub is die met deze materie bezig is. Het voelt zo prettig op de set, dat je met plezier je werk doet.”

Bekijk de laatste aflevering van Op1 terug via NPO Start.