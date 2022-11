Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilarische hitsige taal van Trijntje Oosterhuis in Het Perfecte Plaatje

De zeven overgebleven deelnemers van tv-wedstrijd Het Perfecte Plaatje raken steeds meer bedreven in het hanteren van verschillende camera’s. Maar ook in het opzwepen van de modellen. Dat bleek gisteravond wel bij Trijntje Oosterhuis, die nogal bijzondere taal uitsloeg.

Het Perfecte Plaatje is aardig op stoom en zo’n beetje op de helft van het goed bekeken programma (gisteren tikte het de miljoen kijkers aan). Trijntje Oosterhuis, Filemon Wesselink, Geraldine Kemper, Mike de Boer, Linda Hakeboom, Tina de Bruin en Najib Amhali maken nog kans op de overwinning van het zevende seizoen. Helemaal onderaan dit artikel lees je wie het schip gisteravond moest verlaten.

Het Perfecte Plaatje veel besproken

Het programma van presentator Tijl Beckand maakt wekelijks heel wat los. Vorige week was dat bijvoorbeeld het vertrek van een absolute kanshebber voor de zege, Edwin Jonker. En eerder ging het over de ‘mooiste kont van Nederland‘.

Gisteravond zal het in de Nederlandse huiskamers veel over Trijntje Oosterhuis zijn gegaan. De zangeres kreeg net als de andere kandidaten food en een model. In haar geval waren het broodjes hotdog en de jonge Merijn („toevallig, mijn zoon heet Marijn”). Oosterhuis verzon dat Merijn een wilde nacht achter de rug had en dat hij die wilde afsluiten met het eten van de hotdog. „Heel hongerig.” Niet gek bedacht voor Het Perfecte Plaatje natuurlijk. De jongeman moest met ontbloot bovenlijf en met een damesschoen met hoge hak in de hand in de hotdog happen en dat beviel Trijntje Oosterhuis meteen. „Supersexy, laat maar komen die worsten!”

Over Marijn gesproken: met hem moest Trijntje later ook een shoot doen, waarbij haar zoon verkleed en opgemaakt als Freddy Mercury in een Utrechtse gracht te zien was.



Trijntje Oosterhuis gaat helemaal los

Het enthousiasme van Trijntje betekende het startschot voor een lange hilarische en erotische woordenstroom richting het Het Perfecte Plaatje-model. „Woorden die je niet meteen van deze zangeres verwacht”, zei Tijl Beckand als voice-over. Oosterhuis zette de presentator aan het werk: „Ik heb een takie voor je Tijl. Pak die plantenspuit, dan kan jij hem af en toe bijwerken. Niet over z’n broodje! Over zijn borst en in zijn gezicht. Snel, het gaat van mijn tijd af. Spuit hem in z’n gezicht.”

Trijntje richtte zich daarna op Merijn. „Kijk naar me op een manier van ‘jou pak ik zo wel even’.” Beckand weer: „Ze is even vergeten dat het model ook haar zoon had kunnen zijn.” Daar had de fotografe geen boodschap aan: „Doe maar een beetje ondeugend. Zo van ‘wacht jij maar, ik pak je nog wel’. Houd je middelvinger maar omhoog, want je weet ‘iemand gluurt naar jou’. En dat terwijl jij denkt: ik pak jou.”

In een deuk in Het Perfecte Plaatje

Trijntje Oosterhuis barstte in Het Perfecte Plaatje in lachen uit: „Ik hoor het mezelf zeggen. Hahah, het is echt ranzig. Arme Merijn. Ik praat tegen een kind, dit kan toch niet! Oh mijn God.”

Waar Trijntje helemaal los ging, daar lieten andere deelnemers zich ook niet onbetuigd. Tina de Bruin bleef maar ‘het is een stoute oester’ tegen haar vrouwelijke model roepen. En er waren hete pepers van Filemon Wesselink en spaghetti-geslobber van Geraldine Kemper.

Wie de uitzending van Het Perfecte Plaatje terugkijkt (dat kan via Rrtxl.nl), ziet ook een hele leuke opdracht waarbij idolen een alledaags ‘ding’ moesten uitvoeren. Bekenden van de kandidaten lieten zich in het Beatrix Theater omtoveren tot wereldsterren als Marilyn Monroe, Elvis Presley en koningin Máxima. Daarbij zagen we eerder genoemde zoon van Trijntje Oosterhuis, de zus van Geraldine Kemper, de geliefden van Filemon Wesseling, Najib Amhali en Tina de Bruin, de broer van Mike de Boer en de beste vriendin van Linda Hakeboom. Wie er gisteravond Het Perfecte Plaatje moest verlaten? Dat was Najib Amhali, na een nek-aan-nek-race qua slechte cijfers met Tina de Bruin.