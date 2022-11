Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mirjam verdiende 1000 euro minder dan haar mannelijke collega: ‘Ik kon kiezen: weggaan of erover ophouden’

Mirjam Admiraal deed precies hetzelfde werk als haar mannelijke collega, maar kreeg elke maand 1000 euro minder op haar rekening gestort. En dan was haar collega nog jonger en minder ervaren ook. Ze vertelt erover bij Jinek.

Admiraal wilde eigenlijk anoniem blijven, maar besloot toch om haar verhaal met de wereld te delen. „Ik zag de reacties op socials binnenstromen en het viel me op dat wildvreemde mensen het voor me opnamen. Dat gaf me de moed om een gezicht bij het verhaal te voegen.” Ze hoopt vrouwen met soortgelijke verhalen te inspireren. „Al is er maar één die zegt: ‘Als zij het kan, dan kan ik het ook’, dan is mijn doel bereikt.” Metro schreef eerder dit jaar dat een op de vier vrouwen niet weet of zij evenveel verdient als haar mannelijke collega met dezelfde functie.

Mirjam Admiraal: ‘Ik dacht eerst dat het een geintje was’

Admiraal begint in april 2019 als bedrijfsjurist bij Wehkamp. Een paar maanden later komt er een vacature vrij voor precies dezelfde functie en wordt er een man aangenomen die jonger was dan zij. Hij heeft – in tegenstelling tot Admiraal – alleen ervaring als jurist, niet als advocaat.

Ze werken een paar maanden samen wanneer Admiraal er terloops achter komt dat hij meer verdient. „Dat was in zo’n gesprek dat je met collega’s weleens hebt aan een bureau”, vertelt ze aan tafel bij Jinek. „Het was een andere collega die er toevallig over begon. Die vertelde openlijk wat hij verdiende. Ik ben er zelf ook best makkelijk in, dus ik vertelde wat ik verdiende. Toen zei hij: ‘Ik verdien toch wel een stukje meer.’ Hij wilde niet zeggen hoeveel meer, want ik probeerde daar natuurlijk meteen op door te vragen. Toen heb ik nog een poosje gedacht dat het een geintje was. Omdat ik wist dat ik behoorlijk wat meer ervaring had. Dus ik kon me niet voorstellen dat het echt zou zijn.”

Admiraal krijgt keuze: erover ophouden of weggaan

Admiraal besluit het er toch niet bij te laten zitten en kaart het aan bij een leidinggevende. Die bevestigt dat haar collega meer verdient. „Ik probeerde erachter te komen hoeveel het was. Als het 50 euro is, prima, daar ga ik niet een heel verhaal van maken. Toen zei ze: ‘Het is ook wel echt zoveel, dat ik het ook erg oneerlijk vind.'”

Tien maanden later heeft ze voor het eerst een serieus gesprek met haar leidinggevende en CFO gehad over het salarisverschil. „Dat verliep heel erg onprettig. Het was een gesprek waarin het mij heel duidelijk werd gemaakt dat het een gevoelig onderwerp was. Waarbij ik uiteindelijk voor de keuze werd gesteld dat ik er over op kon houden of dat ik ergens moest gaan werken, waar ze dit soort dingen belangrijk vinden.” Saillant detail is dat ze geen pen en papier of opnameapparaat bij dit gesprek mocht hebben.

Pas maanden later komt ze erachter hoe groot het verschil daadwerkelijk is: 1000 euro. „Dat was wel even een shock. Ik had het idee dat het misschien 200, 300 euro zou zijn. Toen ik erachter kwam dat het zoveel is, dacht ik: ‘Oké, dat voelde ik misschien wel tussen de regels door. Dat er iets heel erg scheef zat.’”

In december 2020 belooft Wehkamp tóch om haar salaris met 1000 euro te verhogen, maar de maandag erop bellen ze alweer met een heel ander verhaal. „Ik kreeg toen een telefoontje van mijn leidinggevende dat ze twijfelden of ze mijn contract wel moesten verlengen. Omdat ze vonden dat ik te principieel was. Mijn functioneren werd toen opeens bekritiseerd. Mijn werkhouding en communicatiestijl.”

De rechtszaak

Admiraal heeft er veel last van gehad. Zo kreeg ze een burn-out, waarvan ze de naweeën ook na afloop van haar contract nog voelde. Ze start een rechtszaak tegen Wehkamp terwijl ze nog ziek is. „Omdat de wet ons geen ruimte laat om dat uit te stellen tot nadat je niet meer ziek bent. Als je dat niet doet, dan vervallen je rechten.”

Ze verliest de rechtszaak bij de kantonrechter, maar het College voor de Rechten van de Mens stelt haar in hoger beroep alsnog gelijk. Nog voor de uitspraak besluit Wehkamp te schikken met Admiraal. Het bedrijf betaalt haar zo’n 13.000 euro, het verschil in salaris en een ontslagvergoeding. „Voor mij is dat gewoon hetzelfde als toegeven. Het bedrag wat ze mij nu betalen is nog ietsjes hoger dan wat ik had gevraagd in de rechtszaak. Ik kan me niet voorstellen dat je dat zou betalen als je niet weet: ‘Dit is foute boel. Ik wil voorkomen dat een rechter mij terechtwijst. Dus ik kies eieren voor mijn geld.’”

